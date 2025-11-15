I tirocini restano un canale importante di ingresso nel mercato del lavoro per i giovani e per questo andrebbero in parte rivisti

In un Paese come il nostro tra i più anziani, e “conservatori”, del pianeta periodicamente si torna a parlare di giovani e di futuro. In particolare, del lavoro che i nostri ragazzi avranno in futuro o meglio potremmo dire di quali lavori quale ci si immagina per loro oggi.

In questo senso sono state anche messe in campo iniziative pubbliche importanti per promuovere l’occupabilità dei giovani e per scoraggiare l’emigrazione degli stessi, sebbene in un Paese sviluppato come il nostro è almeno parzialmente fisiologica per i profili più performanti. Tuttavia, in molti casi, sembra soprattutto che si affrontino queste tematiche per capire chi, e come, pagherà le pensioni dei lavoratori maturi di oggi.

Una delle iniziative più interessanti degli ultimi anni in questo senso è stata sicuramente quella di “Garanzia Giovani” che puntava, in particolare, su alcuni strumenti come quello dell’apprendistato, sul “modello tedesco”, e sul tirocinio come misure che avrebbero dovuto facilitare un ingresso, qualitativamente e quantitativamente significativo, dei giovani nel mercato del lavoro.

Sul tema è tornato anche nei giorni scorsi l’Inapp con un rapporto di ricerca dedicato nello specifico allo strumento dei tirocini “extracurriculari”. I tirocini possono, infatti, essere sia extracurricolari ma anche, se non prioritariamente, curriculari, cioè inseriti all’interno di un percorso strutturato di formazione o istruzione nel quale si inserisce una parte concreta “on the job”.

Gli extracurricolari sono, è bene ricordarlo, regolamentati, ed questa è la prima criticità, dalle regioni in quanto nel nostro ordinamento questi sono considerati percorsi, fondamentalmente, formativi a differenza di quanto, ad esempio, ci indica anche l’Unione europea. Questo elemento scatena, come accade anche in altre materie, quel “campionato”‘ tra le regioni in cui ogni amministrazione, di qualsiasi colore politico, vuole dimostrare di essere” la prima”.

Dallo studio emerge poi come sarebbe opportuno tornare a una definizione più chiara dei percorsi di tirocinio scindendo quelli più prettamente legati alla transizione tra la scuola e lavoro da quelli più caratterizzati dall’esigenza di inserimento o reinserimento nel mercato.

Si evidenzia, inoltre, nello stesso studio come il tirocinio extracurricolare sia particolarmente performante per i ragazzi con titoli di studio più elevati. Si deve immaginare che tanti neo- laureati, specialmente in facoltà tradizionalmente considerate deboli, arrivino a questo tirocinio dopo un curricolare in molti casi nella stessa struttura.

Viene, quindi, da chiedersi se non sia il momento, nel nostro Paese, di riscrivere insieme delle linee guida per l’utilizzo dello strumento del tirocini che, pur tra molte luci e ombre, rimangono un canale utile per per il primo inserimento di tanti giovani nel mercato del lavoro.

Sarebbe, insomma, probabilmente il caso, ma questo orientamento varrebbe a 360 gradi più complessivamente per tutte le tipologie contrattuali, di puntare anche per i tirocini sul miglioramento della qualità di questa esperienza per fare in modo che diventi veramente un’esperienza arricchente in termini di competenze e conoscenze, anche se magari non spendibili nell’immediato in un posto di lavoro.

Puntare, alla fine, come ci ricorda anche l’Unione europea, sulla qualità perché il nostro Paese, e il nostro continente più complessivamente, diventi sempre più il luogo dove il lavoro non rilevi solo a livello quantitativo, ma sempre più sulla sua qualità.

