Tiromancino, il gruppo capitanato da Federico Zampaglione, è tra gli ospiti protagonista della serata dei duetti – cover della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Il cantautore calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston con Willie Peyote e Ditonellapiaga per riproporre il brano “Un tempo piccolo” come omaggio al grandissimo Franco Califano. Si tratta di un importante comeback per il cantautore romano che recentemente è tornato a fare musica dopo un intervento a cui sono seguite delle complicazioni che l’hanno costretto a restare in un letto d’ospedale.

“Sono rimasto giorni immobile su quel letto e guardavo il cielo” – ha raccontato Federico Zampaglione durante una intervista rilasciata a Radio Deejay raccontando del ricovero improvviso in ospedale per un intervento di routine poi trasformatosi in qualcosa di più grave. Il riposo forzato in ospedale l’ha spinto a riflettere sulla vita osservando il cielo e proprio da lì è nata una grande ispirazione per scrivere il suo ultimo singolo dal titolo “Il Cielo”.

“L’ispirazione è arrivata dal cielo. Mi sono aggrappato alla vitalità della canzone e ho trovato la forza di reagire scrivendo musica e parole” – ha raccontato Federico Zampaglione dei Tiromancino. “Posso dire che ‘Il Cielo’ mi ha salvato la vita e dedico questa canzone a chiunque abbia bisogno di sentirsi stretto in un abbraccio” – ha aggiunto il cantautore romano che si era recato in ospedale per un intervento di routine a cui sono seguite delle complicazioni. Così, chiuso in una stanza d’ospedale, Federico ha riflettuto a lungo sulla vita, sul tempo e sull’imprevedibilità delle cose.

Sicuramente questa brutta esperienza l’ha migliorato e lo ha ammesso ai microfono di Radio Deejay: “quella cosa mi ha cambiato, credo di essere migliorato”. Infine parlando del suo prossimo progetto discografico ha anticipato: “so lavorando con calma ai pezzi, artigianalmente, senza fretta. Siamo tornati a quel modo di fare musica degli anni ’80”.