Tisane: le migliori contro il gonfiore addominale/ “Camomilla rilassante, ma anche lavanda, malva e melissa”

Durante la diretta di Uno Mattina è intervenuta in studio Angelica Amodei, giornalista e scrittrice ma anche esperta di benessere, per parlare delle migliori soluzioni naturali contro il gonfiore addominale, con particolare attenzione per le tisane. Queste infatti, spiega, “possono davvero contribuire a sgonfiare la pancia”, purché tuttavia siano accompagnate ad “uno stile di vita sano“, con un sonno corretto, cercando anche di evitare stress e nervosismo durante le giornate, perché “il nervoso ci fa gonfiare la pancia”.

Le tisane, insomma, possono essere un alleato importante per tenere a bada il gonfiore addominale, ma non vanno prese come una sorta di soluzione magica che può risolvere qualsiasi problema. Sono, comunque, molti gli alleati naturali contro la pancia gonfia, “come per esempio i semi di finocchio, quelli di coriandolo o di anice verde, ma anche il cardamomo che è una spezia agrumata”, spiega Amodei, che consiglia anche di assumere le tisane “dopo i pasti” visto che “aiutano a digerire e contrastare il meteorismo addominale, e quindi la formazione di gas”, con uno stacco di 15/20 minuti dalla fine del pasto per evitare di aggiungere peso e volume nello stomaco già pieno di cibo.

Come e quando assumere le tisane: i consigli dell’esperta sugli ingredienti

Le tisane, spiega ancora Amodei, oltre a contribuire a ridurre il gonfiore addominale, sono un modo piacevole e gustoso “per bere di più perché”, sottolinea, “anche bevendo poco la pancia tende a gonfiarsi di più”. Similmente, assumere una tisana dopo un pasto può essere anche un modo per ‘ingannare’ il cervello, sostituendo il dessert perché, “se è piacevole al gusto è anche un modo per finire il pasto”.

A livello di temperatura, il consiglio dell’esperta è quella di assumere le tisane quando sono ancora calde o tiepide, “anche a temperatura corpora”, perché “il calore aiuta a rilassare la pareti addominali”, grazie all’effetto calmante del calore che, sottolinea ancora, aiuta anche a ridurre l’ansia e lo stress. In tal senso, possono anche favorire il sonno “che è fondamentale per il nostro metabolismo, visto che se dormiamo bene riusciamo anche a dimagrire meglio”. Oltre alla già nota camomilla, “che ha effetto calmante”, l’esperta suggerisce di utilizzare nelle proprie tisane “lavanda, malva, melissa, ma anche il biancospino che è la ‘pianta del cuore’, ma suggerisco”, conclude, “sempre di fare un giro in erboristeria per farsi consigliare”.

