Tish, dimagrita e quasi irriconoscibile dopo Amici/ “Quanto ha fatto male?”

Tish, pseudonimo di Tijana Borić, è stata una concorrente di Amici, nell’edizione tra il 2018 e il 2019. All’epica aveva i capelli rosso fuoco e un puntino disegnato sotto ogni occhio. La cantante era arrivata fino al Serale aggiudicandosi la semifinale e poi il premio di Tim Music Award per la canzone per la canzone “Try to C”, ma a vincere fu Alberto Urso. A dicembre 2021, invece, ha pubblicatp il primo album in italiano e diventa ambasciatrice di GO 2025. Dopo essere sparito per un po’ dai radar, nei giorni scorsi Tish ha postato un video su TikTok, riportando alla memoria i mesi vissuti nella scuola di Amici.

Nella clip si vede la cantante com’era durante il programma con sovraimpressa la frase “Quanto ha fatto male?”, poi un video di lei adesso molto cambiata con iapelli lunghi e castani, ma soprattutto molto dimagrita. Nella didascalia la risposta a quella domanda: “Poco #amici18 #tish #amiciufficiale #mariadefilippi”. Qualcuno ha commentato ricordando che durante il serale “aveva preso un po’ di peso e in molti le dicevano che era ingrassata”. Il video è diventato virale totalizzando quasi 4 milioni di visualizzazioni.

Tish, il cambiamento dopo Amici

Qualche anno fa, Tish aveva cancellato dai suoi profili social tutte le foto relative ad Amici. In un lungo post aveva spiegato la sua decisione: “Negli ultimi giorni alcuni di voi mi hanno scritto chiedendomi il perché dell’archiviazione delle foto di Amici dal mio profilo Instagram. Sapete che tendo a non giustificare le mie scelte, spero sempre vengano capite col tempo ma in questo caso ci tengo, perché tengo ad Amici e a voi che grazie alla scuola mi avete conosciuto. Il perché sta tutto lì, nella parola scuola. Ci siamo passati tutti e pensare di poter rinnegare quel momento è impossibile. Troppe emozioni, persone, impegno per far finta non ci sia stata. Mi ha dato tantissimo, mi ha fatta crescere come non potevo neanche immaginare, come fanno le migliori scuole mi ha insegnato più di quello che si legge nei libri”. E ha aggiunto: “Ma finito quel percorso mi sono chiesta: e adesso? Adesso c’è da fare un salto nel vuoto e non vedo l’ora anche perché so che ci sarete voi a tenermi per mano”.

