Titanic 2 si farà?/ Il trailer fake sul ‘ritorno’ di Jack e la verità sul sequel

Questa sera, 8 marzo, Canale 5 torna a trasmettere una grande e amatissimo classico del cinema: Titanic. La storia di Jack e Rose ha fatto innamorare intere generazioni e, ancora oggi, la pellicola incanta e tiene incollati alla tv milioni di spettatori. Sono tanti, infatti, coloro che avrebbero desiderato un finale diverso per la coppia protagonista, magari, anche un secondo film dedicato alla loro storia d’amore.

Qualche anno fa, però, un trailer ha scatenato i fan della pellicola con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Il filmato in questione annunciava l’arrivo del tanto sognato secondo capitolo di Titanic, con immagini che svelavano addirittura il ritorno di Jack dalla ‘morte’ del primo film. Questo, infatti, si conclude col protagonista che muore congelato in mare e poi affonda nell’oceano per salvare la sua Rose.

Titanic 2, c’è speranza per un sequel?

Il trailer del presunto secondo capitolo annuncia invece il salvataggio di Jack dopo il naufragio del Titanic e la sua vita alla ricerca di Rose. Chiaramente si tratta di un fake abilmente creato riprendendo alcune immagini tratte da altri film in cui hanno recitato Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Il trailer in questione, uscito nel 2019, seppur fake è servito a scatenare la curiosità del web in merito ad un possibile e reale sequel della storia. Il progetto, d’altronde, fa discutere da anni ma, ad oggi, non ci sono notizie sulla possibilità che l’ambito seguito del primo e fortunatissimo capitolo possa effettivamente diventare realtà. D’altronde un film come Titanic è qualcosa di intoccabile.





