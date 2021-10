Titanic, Canale 5/ Il film dell’esplosione definitiva di Leonardo DiCaprio

Titanic, su Canale 5 il film diretto da James Cameron

Canale 5 apre la prima serata di martedì 12 ottobre 2021 alle 21.40 con il film drammatico Titanic. La pellicola del 1997 è distribuita da 20th Century Fox, è uscita nelle sale l’8 ottobre 2018 e ha riscosso un enorme successo. La regia è di James Cameron, in 54 anni di carriera ha diretto 22 film, la sua prima esperienza alla regia arriva nel 1981 con Pirana paura, qualche anno dopo dirige Terminator che lancia l’attore Arnold Schwarzenegger. Nel 2003 cura la regia e la sceneggiatura di Avatar, grazie a questo film ottiene la candidatura a 2 Premi Oscar, mentre con Titanic vince due Oscar uno come migliore regia e l’altro come migliore montaggio. I protagonisti principali di Titanic sono Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

DiCaprio in 31 anni di carriera ha interpretato 35 film i più recenti sono: Don’t look up, Cera una volta… a Hollywood, Revenant Redivivo che gli ha fatto vincere nel 2016 il Premio Oscar, 1 Golden Globe, 1 Premio BAFTA, 1 premio SAG AWARDS, come migliore attore protagonista. Nonostante il Titanic abbia vinto 11 Premi Oscar, l’attore ha ottenuto soltanto una candidatura ai Golden Globe come migliore attore in un film drammatico. Kate Winslet in 28 anni di carriera ha interpretato 39 film e 1 serie Tv. I suoi ultimi lavori sono: Ammonite, Blackbird, Avatar 2 – che uscirà nei cinema a dicembre del 2022. La miniserie crime Omicidio a Easttown ha segnato il ritorno dell’attrice in tv e probabilmente ci sarà anche un seguito. La Winslet con The Rider ha fatto incetta di premi di cui un Premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Titanic, la trama del film

Titanic racconta la storia drammatica del transatlantico e del brutale destino che colpì i suoi passeggeri. In questo contesto doloroso si consuma la storia d’amore di due giovani Rose e Jack. La storia viene narrata da un’anziana signora che è riuscita a sopravvivere al naufragio, si tratta di Rose DeWitt Bukater. Quando la donna s’imbarcò sulla nave aveva sedici anni, doveva raggiungere l’America con sua madre e il suo promesso sposo Cal Hockley, un uomo che non amava ma era costretta a sposare per sanare i debiti di famiglia. Oppressa dal crudele destino, una sera Rose si arrampica sul parapetto decisa di mettere fine alla sua vita, ma l’intervento prodigioso di Jack sventa il suicidio. Cal per ringraziare il giovane del coraggioso gesto lo invita a cena al suo tavolo. Quella sera il promesso sposo dona alla sua amata un grandioso gioiello “il Cuore dell’Oceano”, appartenuto a Luigi XVI. La ragazza non sembra esserne entusiasta e preferisce trascorrere il suo tempo con Jack piuttosto che con il fidanzato. All’inizio tra i due giovani nasce una bella amicizia, poi durante il viaggio e l’assidua vicinanza, il loro sentimento si trasforma in amore, tanto che la coppia decide di fuggire segretamente una volta sbarcati in America. Il destino però gli mostra un futuro diverso. Nella notte del 14 aprile, il Titanic si scontra con un iceberg e comincia ad imbarcare acqua. Mentre sul ponte la gente cerca di salvarsi gettando in mare le scialuppe, Cal ne approfitta per sferrare il corpo deciso al suo rivale in amore, ma l’intervento di Rose salva la vita a Jack. Per loro ancora non è finita, il Titanic si spezza in due e i giovani cadono nelle acque gelide dell’oceano.

Video, il trailer del film Titanic





