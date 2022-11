Titanic/ Su Canale 5 il film con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Titanic, film di Canale 5 prodotto da James Cameron

Titanic va in onda oggi, domenica 20 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di un film drammatico e catastrofico prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1997 da James Cameron, responsabile sia della sceneggiatura che del soggetto. Per il cast del film Titanic è ancora oggi apprezzato il contributo di attori come Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates e Frances Fisher. Il film è ancora oggi considerato uno dei progetti più imponenti della storia del cinema mondiale.

...continuavano a chiamarlo Trinità/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

La sua grandezza riguarda il budget di partenza, gli incassi, ma anche la moltitudine di riconoscimenti ottenuti dal fim Titanic anche a distanza di tempo. Nello specifico, la pellicola è tuttora la più costosa a fronte degli oltre 200 milioni necessari per la realizzazione. Gli incassi hanno nettamente superato la spesa, sfiorando quota 2 miliardi di dollari nel corso degli anni. Inoltre, è da record anche il numero di premi Oscar ottenuti, ovvero 11; mai nessun film è riuscito a superare tale gratifica.

Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film con Brenda Matthews e Morgan Kohan

Titanic, la trama del film

La storia raccontata dal film Titanic parte dalle memorie di una donna, rimasta sola a vivere gli ultimi anni della sua vita ma ricca di ricordi ancora fervidi nella memoria. Dopo diversi anni dall’incidente avvenuto alla più grande imbarcazione della storia, una squadra di spedizione subacquea si mette alla ricerca di quella che è considerata una vera e propria reliquia, ovvero una collana preziosa indossata da una donna raffigurata in un disegno ritrovato durante il disastro. Alla notizia risponde una donna di nome Rose che si rivela essere proprio la donna del disegno che da quel momento inizia a ripercorrere tutta la storia a ritroso, senza tralasciare ogni minimo dettaglio.

Amore a la carte/ Su Rai 2 il film con Ashley Olsen

Da giovane la donna aveva infatti avuto la possibilità di condividere l’esperienza del Titanic con quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, purtroppo malvolentieri. La donna infatti non aveva alcuna intenzione di convolare a nozze con il ragazzo di nome Cal, al punto da valutare la possibilità di uccidersi. Infatti, durante una delle prime notti di viaggio si porta sulla poppa dell’imbarcazione convinta di volersi gettare in mare e porre fine alle sue sofferenze.

In quella circostanza appare un uomo di nome Jack, artista e sognatore che con la scusa dei disegni riesce a distogliere Rose dai suoi intenti suicidi. Tra i due nasce una sensibile e veritiera amicizia che ben presto sfocia in amore. La storia tra loro è però ostacolata proprio da Cal, che inizia a sospettare il tradimento della sua futura moglie. Improvvisamente però, a causa di un imprevisto e di calcoli sulla rotta errati, irrimediabilmente la nave si scontra con un iceberg che devasta la porzione anteriore dell’imbarcazione.

Quando ormai il destino di tutti sembra segnato, la coppia di innamorati cerca in tutti i modi di trovare la salvezza. Entrambi non vogliono accettare la possibilità di perdersi proprio in quel momento e dopo tante sofferenze. La nave è quasi in pezzi e tantissime persone perdono la vita senza che nessuno possa fare qualcosa; l’amore di Jack supera però la sua stessa voglia di vivere e decide di donare a Rose il futuro che lui non può più avere. La mette in salvo su una zattera realizzata con i resti di un tavolo mentre lui, lentamente, viene ucciso dal gelo del mare. Dopo ore di terribile attesa entrambi vengono ritrovati dai soccorsi, ma per la disperazione di Rose, Jack si è sacrificato per salvarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA