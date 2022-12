Titina De Filippo: chi era e com’è morta/ Fatala una malattia cardiaca e il legame…

Titina De Filippo, chi era e com’è morta

La famiglia De Filippo è stata una delle più importanti per il teatro italiano. Non solo Eduardo e Peppino De Filippo, ma anche Titina che, insieme ai fratelli, coltò la passione per il teatro dando vita a veri e propri capolavori. Nata a Napoli nel 1898, è stata una tra le più grandi attrici teatrali del Novecento. Sin da bambina, si avvicinò al teatro trovando la propria strada nel mondo della recitazione. Dotata di un talento indiscutibile e naturale, Titina De Filippo, anche grazie al sodalizio con i fratelli Eduardo e Peppino, conquistò anche la fiducia di altri mostri sacri della recitazione italiana.

Oltre al teatro, infatti, anche il cinema fu conquistato dal suo talento e dalla sua bravura. Nel suo curriculum, infatti, ci sono anche le collaborazioni cinematografiche con Totò, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Il legame con Filumena Martorana

Nel 1945, quando Eduardo e Peppino si divisero per via di contrasti e insofferenze si divisero, Titina De Filippo rimase con la compagnia di Eduardo con cui diede vita a veri e propri capolavori tra cui proprio Filumena Marturano, commedia scritta appositamente per lei che contribuì in maniera esponenziale ad accrescere la sua fama. Un capolavoro del teatro italiano che consacrò non solo Eduardo, ma anche Titina De Filippo.

Un’attrice meravigliosa che è apparsa per l’ultima volta nel film Ferdinando I° re di Napoli del 1959 in cui recita insieme ai fratelli Eduardo e Peppino. Da tempo affetta da una malattia cardiaca, morì a Roma il 26 dicembre 1963, a soli 65 anni.

