Titina De Filippo marito e figlio: chi sono Pietro Carloni e Augusto/ Come si sono conosciuti?

Con “I fratelli De Filippo” in onda in prima visione su Rai Uno è giusto approfondire la loro conoscenza, in particolare per i più giovani che poco sanno della grande famiglia del teatro napoletano. In questo articolo vogliamo parlarvi Pietro Carloni, marito di Titina De Filippo, e di loro figlio Augusto. Titina conobbe Pietro nel 1921 nella compagnia teatrale di Francesco Corbinci. Anche l’uomo che sarebbe diventato il compagno della sua vita, infatti, faceva il mestiere dell’attore. Nato a Taurisano, in provincia di Lecce, il 28 ottobre 1896, si può dire che il teatro era nel destino di Pietro Carloni: egli infatti non solo sposò una grande attrice come Titina, ma nacque pure da una famiglia teatrale, sebbene di modeste aspirazioni artistiche, trasferitasi a Napoli. Fu proprio nella città partenopea che Pietro crebbe e mosse i suoi primi passi a livello artistco. Gli anni Venti furono per lui quelli della svolta. Scritturato da Corbinci, noto capocomico napoletano dell’epoca, Carloni ebbe modo di conoscere colei che sarebbe diventata la compagna della sua vita: Titina De Filippo.

Dal loro primo incontro, nel 1921, al matrimonio trascorse un solo anno. La sorella di Augusto, Adelina, sposò un altro De Filippo, Peppino. Il connubio di Pietro e Titina fu non solo sentimentale ma anche artistico. Egli divenne un attore stabile della compagnia del teatro umoristico dei fratelli De Filippo. Quando Titina si ammalò, Pietro continuò a lavorare con Eduardo e girò anche alcuni film con Totò. Non seppe però riprendersi dalla scomparsa della moglie, avvenuta il 26 dicembre del 1963, e cinque anni più tardi morì a 71 anni, nella sua casa romana. Quarant’anni prima, nel 1923, i due vissero la loro gioia più grande, la nascita di Augusto, loro primo e unico figlio. Questi, una volta cresciuto, sarebbe divenuto giornalista parlamentare, lavorando per le agenzie di stampa Agi e Asca e collaborando per il Gr2 della Rai, oltre che per il settimanale “Epoca”. Non prima, però, di aver debutatto in teatro vicino alla mamma Titina e allo zio Eduardo. Avrebbe potuto essere altrimenti, nascendo in una famiglia così? vviamente no. Guai però a parlare di “tradimento” delle origini da parte di Augusto, che pur da giornalista diede il suo contributo alla causa. Come? Da attento biografo della famiglia De Filippo.

