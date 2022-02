Tito Stagno è morto: addio al giornalista che portò l’Italia sulla Luna

Tito Stagno è morto. Il giornalista che il 20 luglio 1969 raccontò in diretta agli italiani lo sbarco dell’uomo sulla Luna si è spento oggi, martedì 1 febbraio, all’età di 92 anni. Telecronista sportivo, conduttore tv, Tito Stagno fu protagonista di una diretta televisiva leggendaria sulla Rai. Alla storia passò la frase: “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”. Un racconto condito da un piccolo giallo, un battibecco anche questo entrato nell’immaginario collettivo di questo Paese con Ruggero Orlando, l’inviato in collegamento da Houston che smorzò gli entusiasmo dicendo prima sommessamente e poi chiaramente: “No, non ha toccato”. Stagno comunque rivendicò di aver sentito in cuffia il dialogo tra gli astronauti e la centrale di Houston. E a posteriori, a proposito di quel battibecco disse: “Eravamo molto molto amici: comunque, anche per motivi tecnici, io diedi la notizia 20 secondi prima di lui”.

Se la figura di Tito Stagno è legata in maniera indissolubile all’allunaggio, sarebbe in ogni caso sbagliato ridurre la carriera del giornalista a quella data storica. Il giornalista è stato anche inviato speciale al seguito delle grandi personalità del Novecento, nonché responsabile della Domenica Sportiva, dal 1976 al 1995. Stagno ha raccontato la sua straordinaria esistenza nell’autobiografia “Mister Moonlight – Confessioni di un telecronista lunatico”, scritta insime a Sergio Benoni, ed edita da Minimum Fax, così presentata: “L’avventurosa biografia di un ragazzino della provincia italiana del dopoguerra che passa i pomeriggi al cinema e che all’improvviso si trova catapultato sul palcoscenico della storia, e qui si gioca la vita. Con tutta la consapevolezza che non basta essere testimoni del proprio tempo ma bisogna esserne, con curiosità e coraggio, protagonisti”.

