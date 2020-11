Tittocchia con l’ex di Valeria Marini: “Solo lavoro”/ Fredella dubita: “Ma le foto..”

Giornata di scoop a Pomeriggio 5. Emanuela Tittocchia è tra gli ospiti di Barbara D’Urso e si parla proprio di un servizio pubblicato dal settimanale Nuovo nell’ultimo numero che la vede durante un incontro che sembra romantico con Gianluigi Martino, ex di Valeria Marini. “Ho visto Gianluigi e lui si è scusato con me. – ha esordito la Tittocchia, spiegando che – dopo la puntata di Pomeriggio 5 in cui abbiamo parlato del flirt avuto prima della Marini, lui mi ha mandato messaggi orrendi in cui mi ha detto che non valgo neanche un’unghia della Marini.” Successivamente le cose sono cambiate: “Poi però mi ha chiamato e mi ha chiesto scusa, e mi ha detto di averlo fatto solo per tutelare il suo rapporto con la Marini. Per me con questo gesto ha acquistato un milione di punti.”

Francesco Fredella punge Emanuela Tittocchia: “Incontro di lavoro? Non mi sembra…”

Emanuela Tittocchia dunque svela che l’incontro paparazzato è stato di amicizia ma, soprattutto, di lavoro: “Ci siamo visti, siccome ci conosciamo da tantissimi anni e c’è tanta stima, abbiamo parlato anche di lavoro e ci siamo chiariti.” Non crede però assolutamente a questa versione Francesco Fredella che, in collegamento con Barbara D’Urso, si rivolge direttamente alla Tittocchia: “Io quando parlo di lavoro vado in ufficio, questo mi sembra invece in vetrina davanti a 100 paparazzi!” Le foto, per il giornalista, non sarebbero dunque spontanee, stessa cosa per il paparazzo Fiumara che dichiara “Le foto sono assolutamente finte!”



