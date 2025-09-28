Tiziana Baudo, chi è la figlia di Pippo Baudo: "Aveva il suo bel carattere, ma con me ha prevalso l'affetto"

Tra i frutti della vita di Pippo Baudo troviamo la figlia Tiziana, che ha segnato pagine importanti dell’esistenza del padre. Nata dalla storia tra Pippo Baudo e Angela Lippi nel 1970, la figlia di Pippo Baudo secondo alcune ricostruzioni avrebbe lavorato per diverso tempo anche come segretaria del compianto conduttore. Questione sulla quale la stessa Tiziana ha voluto fare chiarezza, ammettendo di non aver mai svolto il ruolo di segretaria per papà Pippo.

Tiziana Baudo ha avuto anche due figli, Thomas e Nicole, che avevano reso nonno lo stesso Baudo nel 2010. In una intervista concessa al quotidiano Il Mattino, Tiziana Baudo ha raccontato di aver avuto un rapporto importante con il padre, al contrario di quanto trapelato: anche se non vivevo con lui ma con la mamma, Pippo è stato un padre molto presente. Non mi chiedeva direttamente se avessi dei fidanzati ma sapeva tutto della mia vita. Fino all’ultimo ha mantenuto con mia madre un rapporto di affetto e di complicità.

Tiziana Baudo, chi è la figlia di Pippo Baudo

Un rapporto sincero e intimo ha sempre unito la figlia Tiziana Baudo al padre Pippo, che come raccontato proprio dalla figlia avrebbe sempre tenuto aperto il legame con il mondo della tv. Quando la guardava da casa e vedeva qualcosa che non gli piaceva, il compianto presentatore non perdeva occasione di dire la sua a riguardo:

“Aveva il suo bel carattere, i suoi puntigli… bastavano anche piccole cose a mandarlo in collera, ma con me non se l’è mai presa. Ha prevalso l’affetto” ha spiegato Tiziana Baudo in una intervista rilasciata a Il Mattino. E per assecondare le volontà del papà, Tiziana Baudo ha organizzato il funerale del padre a Militello in Val di Catania, visto che voleva riposare al fianco dei genitori e della sua famiglia.

