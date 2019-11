Tiziana Catalano/ Chi sono Le Sorelle Suburbe? (Chiambretti, #Cr4)

Tiziana Catalano con Luisella Tamietto sono Le Sorelle Suburbe

Basta essere un appassionato di teatro per seguire ogni traccia di Tiziana Catalano, comica laureata a Parigi sotto la guida di Philippe Gauliere e nota per aver formato con la socia Luisella Tamietto il duo Le Sorelle Suburbe, riuscendo a riscuotere una forte popolarità in Italia. Tiziana però non è un volto sconosciuto nemmeno per il pubblico televisivo, dato che in passato l’abbiamo potuta ammirare a Zelig, cinematografico, dato che ha recitato anche nel film La casa del sorriso di Marco Ferreri, oppure in Ormai è fatta di Enzo Monteleone e molti altri. Senza dimenticare la tv, da Zelig a Prove tecniche di trasmissione condotto da Piero Chiambretti: Tiziana Catalano ritornerà alla corte del presentatore in occasione del debutto di CR4 – La repubblica delle donne, al via su Rete 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019. In questo caso non sarà però in coppia con la partner di sempre, ma da sola e in veste di Signorina Buonasera. “Nel senso che le diamo il Buonasera e la congediamo”, dice Chiambretti in conferenza stampa. L’unico dettaglio per ora noto è che l’intervento di Tiziana sarà forse estetico, visto che di lei il comunicato ufficiale sottolinea in modo ironico che “Se la bellezza salverà il mondo, allora lei è spacciata“.

Tiziana Catalano, #CR4: famosa grazie a Zelig

Tiziana Catalano è diventata famosa ancora prima di farsi conoscere dai telespettatori grazie alla scelta di portare le sue Le Sorelle Suburbe anche a Zelig. La nascita del duo aviene infatti in Francia, per poi riscuotere un forte successo anche in Germania e Danimarma, per poi approdare in Italia sotto la guida di Bruno Gambarotta. Sua una comicità originale e di alto livello in grado di scatenare una forte risata con il semplice uso della smorfia: Tiziana e Luisella Tamietto, ricorda il sito Traspi.net, hanno creato nel tempo diversi personaggi e sketch dal ritmo veloce. Fra le iconiche interpretazioni troviamo le ballerine di danza classica, le spogliarelliste sexy e le vecchiette. Per non parlare delle suore e dello spettacolo Il peggio del Meglio delle Sorelle Suburbe con cui le due artiste sono sbarcate anche in tutta Europa e nel mondo. L’anno scorso, Tiziana ha invece partecipato a La divina, una piece di e con Alessandro Fullin, realizzata in seguito all’applauso ricevuto per Piccole Gonne dalla compagnia teatrale.

