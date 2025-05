Lo abbiamo conosciuto meglio nella scorsa edizione del Grande Fratello; Bernardo Cherubini si è raccontato forse solo parzialmente nel reality, quando già la sua esperienza era prossima a capitolare. Giusto in tempo però per avere uno scorcio sulla sua vita sentimentale, una corsia preferenziale tra le emozioni che per carattere cerca di nascondere ma che nella quotidianità vive con grande intensità. Il suo cuore è tutto di Tiziana, la donna con la quale ha condiviso esperienze incredibili e non solo in senso positivo. Oggi è la sua ex fidanzata; come raccontato proprio nel programma di Alfonso Signorini e poi anche a Verissimo, dopo 23 anni di amore intenso e travolgente è arrivata una rottura che dura da poco più di un anno. Però, Bernardo Cherubini non si è mai nascosto nel merito dei suoi intenti: “Spero di conquistarla di nuovo uscito da qua”.

E come è andata dopo il Grande Fratello, Bernardo Cherubini e la sua ex fidanzata Tiziana sono tornati insieme? Un primo aggiornamento è arrivato qualche giorno dopo l’uscita dal reality. Il fratello di Jovanotti è stato infatti ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e, incalzato sulla questione, ha spiegato: “Io vorrei ancora tornare con lei ma mi tiene a distanza; forse perchè ha capito che cambio idea troppo spesso, all’improvviso prendo e parto…E’ come mio fratello, parla poco ma mi capisce con uno sguardo…”.

Tiziana, ex fidanzata di Bernardo Cherubini: ritorno di fiamma dopo il Grande Fratello?

Dunque, stando a quanto raccontato qualche settimana fa, pare proprio che Tiziana sia ancora l’ex fidanzata di Bernardo Cherubini a meno che non abbiano sugellato il ritorno di fiamma in totale discrezione e senza condividere – come lecito che sia – la scelta con il mondo dello spettacolo. Oggi Bernardo Cherubini – 15 maggio 2025 – sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona; chissà che non sia questa l’occasione giusta per aggiornare a proposito del lieto fine sperato con la sua ex fidanzata Tiziana. A prescindere, resteranno le tante esperienze di vita vissute assieme, anche le più terribili come lo tsunami del 2004 in Thailandia. Proprio al Grande Fratello Cherubini aveva raccontato di essere stato salvato da Tiziana: “Ero sicuro di morire ma lei non mi ha mollato un attimo; mi ha preso per un braccio e mi ha salvato la vita”.