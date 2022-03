Tiziana Civitani, affetta da tetraparesi spastica/ “Fortunata nonostante la malattia”

La musica per superare ogni barriera, Tiziana Civitani si è raccontata a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. La cantante è affetta da tetraparesi spastica a causa di un errore medico ma ha lottato tutta la vita per rivendicare la sua normalità. Lei è leader del gruppo musicale Ladri di Carrozzelle e ha raccontato così l’amore per la musica: “Non l’ho deciso, mi è capitato. Io da piccola volevo fare la ballerina. Sono nata con una disabilità, ma nella mia ingenuità volevo fare la ballerina. Poi, quando avevo 12 anni, mio fratello portò a casa una tastiera. Con mia sorella ci mettevamo alla tastiera e giocavamo a fare il karaoke. Giocando, giocando, ho scoperto il talento”.

“È stato un errore medico alla nascita. C’era da fare un cesareo, ma non avevano capito che era un parto prematuro. Sono rimasta lì troppo tempo ed ho avuto un’asfissia da parto”, ha raccontato Tiziana Civitani: “Hanno scoperto la situazione quando avevo nove mesi. Mia madre si accorse che c’era qualcosa che non andava bene. Il medico le disse che ero spastica”.

TIZIANA CIVITANI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

“Sono molto fortunata perché altre persone con il mio stesso incidente hanno lesa la parola o gli occhi. Io fortunatamente non ho subito tutto questo”, ha proseguito Tiziana Civitani nel corso del dialogo con Serena Bortone: “La fortuna per me è un momento, è un treno che passa, un’occasione. Ma bisogna prenderle al volo e coltivarle. Perché quando capita qualcosa di bello, devi accorgerti che è qualcosa bello. Non viene tutto automatico, bisogna lavorarci. Diventare cantante è stata una fortuna che ho incontrato, ma è stato anche un mio dovere impegnarmi per portare avanti questo progetto”. Tiziana Civitani ha poi parlato della tendenza a sottovalutare le persone con disabilità: “E’ una tendenza che si ha con le persone con disabilità. O siamo eroi da imitare o poveracci messi da una parte. Questa non è l’idea giusta che si deve avere della disabilità. Io voglio raccontare la normalità della vita”.

