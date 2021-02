Tiziana De Giacomo, moglie Maurizio Casagrande, chi è?/ Quasi Miss Italia e poi…

Al fianco di Maurizio Casagrande c’è la moglie Tiziana De Giacomo, questo è il nome della donna che ha saputo conquistare l’attore napoletano figlio d’arte che questa sera sarà nel prime time di Rai1 ospite di Carlo Conti ad Affari Tuoi. Ma chi è Tiziana De Giacomo e cosa fa nella vita? Classe 1983, Tiziana de Giacomo è un’attrice italiana che abbiamo visto spesso al cinema e in tv, diretta anche dal marito, ma la sua carriera è iniziata con la moda e, in particolare, con i concorsi di bellezza come quello di Miss Italia di cui è addirittura stata finalista nell’edizione 2009. Appassionata di recitazione e canto, proprio l’anno prima della sua partecipazione al concorso, ha preso parte al film Il seme della discordia di Pappi Corsicato e poi ne Il ragazzo che abitava in fondo al mare.

Tiziana De Giacomo, moglie Maurizio Casagrande, chi è?

Due anni dopo è proprio con il marito Maurizio Casagrande che inizia il suo sodalizio artistico recitando anche in numerosi film e spettacoli teatrali dopo il suo esordio cinematografico in Una donna per la vita nel 2011. Sempre ad opera del marito, nel 2015 è stata protagonista della commedia natalizia Babbo Natale non viene da Nord. Della sua vita privata non si sa molto se non che i due fanno coppia fissa da circa dieci anni, non hanno figli, e che molto scalpore fece, come avviene di solito, la differenza di età. Tiziana De Giacomo, infatti, anche lei nata a Napoli come l’attore, ha 20 anni in mento di lui. Cosa racconterà Casagrande questa sera ospite in tv proprio in un programma dedicato agli sposi?



