Tiziana De Giacomo, moglie Maurizio Casagrande/ Da Miss Italia al cinema

Tiziana De Giacomo è la moglie di Maurizio Casagrande, attore, comico e regista di successo. Un amore nato proprio grazie al cinema visto che Tiziana e Maurizio si sono conosciuti su di un set cinematografico essendo entrambi attori. Ma scopriamo qualcosa di più sulla moglie del simpaticissimo e bravissimo Maurizio. Classe 1983, Tiziana De Giacomo è un’attrice italiana che ha preso parte a tantissime pellicole condividendo perfino il set proprio con l’attore poi diventato suo marito. Non solo, prima di lanciarsi nel mondo della recitazione, Tiziana ha partecipato nel 2009 al concorso di bellezza di Miss Italia arrivando alla fase finale.

Nel 2011, due anni dopo la partecipazione a Miss Italia, la De Giacomo ha iniziato a collaborare con Maurizio Casagrande partecipando a diverse pellicole e spettacoli teatrali. Un grandissimo amore quello nato tra i due attori che sono legati da più di dieci anni, anche se non hanno mai deciso di allargare la famiglia. La coppia, infatti, non ha alcun figlio, ma le cose procedono a gonfie vele nonostante tra i due ci sia una differenza di età.

Tiziana De Giacomo e Maurizio Casagrande: il cinema e Napoli

Tiziana De Giacomo e Maurizio Casagrande sono uniti non solo dalla grande passione ed amore per il mondo del cinema e della recitazione, ma anche dalle origini. Entrambi, infatti, vengono da Napoli, città che ti porti dentro per tutta la vita. Nonostante tra i due ci sia una bella differenza di età, circa 20 anni, la coppia non l’ha mai sentita come un limite al loro amore. Insieme hanno condiviso più volte il set cinematografico. Come attrice la De Giacomo ha mosso i primi passi nel mondo del cinema grazie a Pappi Corsicato, ma la grande occasione è arrivata proprio con la collaborazione con il compagno e marito.

Non solo il cinema nella vita della moglie di Maurizio Casagrande che è anche una grandissima appassionata di cucina. Sui social, infatti, ha un profilo Instagram “Mezza Chef” in cui condivide con i suoi follower ricette gustose e semplici da preparare.











