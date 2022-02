Tiziana De Giacomo, moglie Maurizio Casagrande/ Un amore nato sul set

Tiziana De Giacomo è la moglie di Maurizio Casagrande. L’amore tra i due è nato grazie al cinema, visto che si sono ritrovati a condividere lo stesso set cinematografico. Proprio così: Tiziano e Maurizio sono entrambi attori e proprio durante le riprese di un film si sono conosciuti. Ma chi è Tiziana De Giacomo? Classe 1983, è un’attrice italiana che può vantare tantissime presenze sul grande schermo dove peraltro ha lavorato anche con il marito. Prima di approdare al cinema e alla recitazione però Tiziana si è fatta conoscere come concorrente di Miss Italia dove ha partecipato nel 2009 arrivando anche alla fase finale del concorso di bellezza italiano.

Due anni dopo la partecipazione a Miss Italia, la De Giacomo inizia la sua collaborazione con il marito Maurizio Casagrande prendendo parte a numerosi film e spettacoli teatrali. La coppia è felicemente innamorata da più di dieci anni e non hanno figli. Nonostante la differenza di età, le cose tra i due proseguono alla grande.

Tiziana De Giacomo e Maurizio Casagrande: un amore a tempo di ciak!

Tiziana De Giacomo e Maurizio Casagrande oltre a condividere l’amore per il mondo del cinema, sono entrambi di Napoli. Tra i due c’è una bella differenza di età, circa 20 anni, ma non è mai stato un problema per loro. Anzi i due sono una coppia non solo nel privato, ma anche sul lavoro visto che hanno collaborato tantissime colte insieme. La De Giacomo ha iniziato a lavorare come attrice grazie a Pappi Corsicato, anche se la svolta è arrivata proprio grazie alla collaborazione con il compagno e marito.

Sui social la De Giacomo condivide anche la sua grandissima passione per la cucina, visto che ha un profilo Instagram dal nome “Mezza Chef” . All’interno di questo profilo, la moglie di Casagrande condivide ricette gustose che sono seguite da tantissimi followers.

