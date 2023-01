Tiziana Etruschi chi è, moglie di Lillo Petrolo/ Molto riservata e timida

Tiziana Etruschi chi è: moglie di Lillo Petrolo

Lillo Petrolo è diventato molto noto al pubblico per il duo comico Lillo e Greg e per il suo modo di stemperare la tensione con battute iconiche. Noto anche per aver partecipato LOL – Chi ride è fuori e lanciato il personaggio di Posaman. Il comico è sposato con Tiziana Etruschi, sua moglie da moltissimi anni.

Di Tiziana Etruschi non si hanno informazioni considerando la sua riservatezza e timidezza. Grande amante di teatrom, non appare mai agli eventi ufficiali con il marito Lillo Petrolo; non condivide alcuna informazione sui social, neanche foto insieme al comico. La coppia non ha figli, ma il loro legame è forte, duraturo e persistente anche nei momenti di difficoltà.

Tiziana Etruschi, il covid e Lillo Petrolo in terapia intensiva

Tiziana Etruschi e Lillo Petrolo hanno contratto il covid durante il lockdowm. Sebbene la donna non abbia avuto sintomi gravi, il comico è finito 26 giorni in terapia intensiva. Il comico in un’intervista rilasciata a Marco Liorni a Italia Sì, ha raccontato cosa hanno significato quei momenti tragici e di quanto sua moglie gli sia stato d’aiuto.

“Mi ha dato molta forza il rapporto con gli infermieri, spesso scherzoso. Questo scherzare con loro, sdrammatizzare, mi ha dato la forza di guarire. Ad un certo punto ho rischiato di abbattermi quando ho visto che peggioravo sempre con il respiro e loro mi hanno aiutato moltissimo. Questa è una malattia che ti rende solo. Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale. Quando sei lì, hai una paura fot…a”.

