Tiziana Etruschi, la moglie di Lillo/ La privacy prima di tutto

Essere la moglie di un personaggio famoso comporta certamente la capacità di sopportare l’attenzione dei media nei propri confronti, spesso anche nella propria quotidianità. E’ però altrettanto necessario saper sostenere il proprio compagno di vita anche nei momenti difficili che inevitabilmente ci possono essere e che devono essere messi in conto in un ambiente difficile come quello dello spettacolo. Ne sa qualcosa Tiziana Etruschi, la moglie di Pasquale Petrolo, meglio conosciuto come Lillo, che da anni lavora in coppia con Greg.

I due non hanno mai avuto figli, ma questo non ha intaccato minimamente il loro rapporto di coppia. La donna è da sempre riservatissima ed è per questo che non ha mai voluto avere un profilo social. Solo saltuariamente compare nelle occasioni ufficiali al fianco del marito.

Chi è Tiziana Etruschi: è lei la moglie di Lillo

Nonostante sia ormai diventato uno dei comici più apprezzati dal pubblico, sia in coppia con Greg sia in autonomia (è stato uno dei più apprezzati nella prima edizione di “LOL – Chi ride è fuori” grazie al personaggio di Posaman, Lillo non ama parlare della sua vita privata. Ancora adesso, infatti, preferisce focalizzarsi sulla sua carriera nel momento in cui decide di parlare alla stampa.

L’unica eccezione al periodo in cui entrambi sono stati contagiati dal Covid, arrivando anche a trascorrere un periodo in ospedale. Il più sofferente tra i due è stato proprio l’attore, che ha dovuto passare quasi un mese in terapia intensiva, ma si è sentito sin da subito sollevato dopo essere venuto a conoscenza delle condizioni della moglie, che aveva solo sintomi lievi. Ora fortunatamente quella fase è solo un ricordo, anzi lui è felicissimo di essere tornato a teatro al fianco dell’amico e collega.

