Tiziana Etruschi, moglie Lillo/ Paura e sollievo, quella volta in cui prese il Covid

Tiziana Etruschi è la moglie del celebre attore comico e cabarettista Lillo. Non si hanno moltissime informazioni sulla sua dolce metà, perché la donna non sembra gradire più di tanto le luci della ribalta e a differenza di altre compagne di personaggi famosi, non ha nemmeno un profilo Instagram. Sbirciando sul web, tuttavia, abbiamo scoperto che Tiziana Etruschi ha un account Facebook, apparentemente però non molto attivo.

Tiziana Etruschi, moglie di Pasquale "Lillo" Petrolo/ Una donna riservata

Tuttavia è possibile notare qualche post riguardante lei ed il marito, anche se si conosce davvero poco della loro storia d’amore. Possiamo azzardare che Tiziana sia rimasta colpita dal mitico Lillo per la sua vena ironica e simpatica. Oggi, infatti, Lillo Petrolo è uno dei comici più noti e amati del nostro Paese. Ed è definibile a tutti gli effetti come una star del piccolo schermo.

LILLO/ "In terapia intensiva per il Covid. Peggioravo giorno dopo giorno ma..."

Lillo e lo spavento per la moglie Tiziana quando ha contratto il Covid

In tutti questi anni, Lillo Petrolo si è fatto apprezzare dal grande pubblico per la sua comicità. Non ha mai parlato di sua moglie Tiziana, ad eccezione di quando è uscito dall’ospedale dopo un lungo ricovero causa Covid. In quell’occasione l’attore aveva ammesso di aver provato paura e di essersela vista davvero brutta. Allo stesso tempo, aveva sottolineato il sollievo per le condizioni di salute di sua moglie, che aveva contratto il virus con sintomi molto più lievi rispetto ai suoi: “Per fortuna mia moglie ha avuto solo piccoli sintomi”, aveva raccontato Lillo, mostrandosi sollevato dopo un periodo difficile. Oggi il comico e sua moglie Tiziana appaiono sempre più uniti e innamorati che mai.

Tiziana Etruschi, moglie Lillo/ Il comico: "Covid? Lei avuto solo piccoli sintomi"

