Tiziana Etruschi, moglie Lillo Petrolo/ Insieme hanno battuto il Covid

Tiziana Etruschi è la moglie di Lillo Petrolo. L’attore è da sempre molto riservato sulla sua vita privata, ma quest’anno la coppia ha condiviso un periodo difficile: lo scorso ottobre il comico si è ammalato di Coronavirus. Ad essere contagiata anche la moglie Tiziana, ma l’artista ha avuto la peggio: “Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato dalla febbre altissima ai dolori per arrivare alla polmonite. Sono stato in ospedale con la polmonite bilaterale e anche tre giorni in terapia intensiva. Me la sono vissuta al massimo della negatività. Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo piccoli sintomi”, ha raccontato Lillo a Italia Sì di Marco Liorni. Nonostante non potesse stare fisicamente al fianco del marito, Tiziana è sempre stata presente nei giorni del ricovero in ospedale: “Anche sentirmi con mia moglie con il cellulare è stato fondamentale”, ha aggiunto il comico.

Tiziana Etruschi: “divide” il marito con Greg

Per essere precisi, non sappiamo se Pasquale “Lillo” Petrolo e Tiziana Etruschi siano effettivamente convolati a nozze, i due tengono estremamente riservata la loro vita privata. Quel che è certo, è che Tiziana “condivide” da anni il marito Lillo con Greg, al secolo Claudio Gregori. Lillo e Greg, infatti, si conoscono dal 1986. Intervistato da Cinecorriere, Lillo ha paragonato il suo rapporto con Greg proprio al matrimonio: “A parte il rispetto reciproco, mantenere i propri spazi, se no la coppia diventa una prigione. È come il matrimonio tra due gelosoni che pretendono di tenere il partner in una campana di vetro. Invece ciascuno dovrebbe essere libero di uscire con i propri amici”. Anche sui social, Lillo pubblica raramente foto con la moglie Tiziana Etruschi: gli ultimi scatti risalgono a una vacanza del 2018 in Costiera Amalfitana.



