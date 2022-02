Tiziana Etruschi, moglie Pasquale ‘Lillo’ Petrolo/ Molto riservati: niente figli e…

Nell’odierna puntata di “Domenica In”, la ventiquattresima dell’ennesima stagione di ottimi ascolti per Mara Venier, non ci sarà solo l’oramai consueto appuntamento con la musica e i protagonisti di un Festival di Sanremo che continua ancora a riverberare la sua eco: infatti nel salotto tv della ‘zia’ per antonomasia di Rai 1saranno di scena questo pomeriggio anche Federico Leonardo Lucia, al secolo Fedez, e Pasquale Petrolo in arte Lillo del duo “Lillo & Greg”, in quanto protagonisti della seconda stagione di “LOL”, lo show in onda da poco sulla piattaforma di Amazon Prime.

Sonia Bergamasco, chi è?/ L'amore con Fabrizio Gifuni nato sul set

E la presenza in studio di Lillo Petrolo, 59enne comico, conduttore radiofonico, musicista e doppiatore originario di Roma ci porta inevitabilmente a fare luce sulla vita privata dell’inseparabile compagno di Greg: a dire il vero, a quanto si sa, il buon Pasquale sembra essere molto abbottonato sul proprio personale e se tanto il suo personaggio pubblico è istrionico, irriverente e frizzante tanto la sua versione lontana dai riflettori è riservata e “poco social” in tutti i sensi. Ma cosa sappiamo della sua compagna, Tiziana Etruschi? Anche per via della succitata ritrosia da parte della coppia di apparire spesso, sappiamo poco sulla donna anche se pare che la coppia pur molto unita non abbia figli.

Franco Califano, autore "Minuetto" per Mia Martini/ È la storia di un amore disperato

TIZIANA ETRUSCHI, CHI E’ LA MOGLIE DI LILLO? LA COPPIA E’ MOLTO RISERVATA MA…

Tiziana Etruschi infatti raramente è apparsa a fianco di Lillo nei suoi impegni ufficiali e tanto meno sullo schermo, ma nonostante questo chi li conosce bene conferma come i due, legati oramai da diversi anni, siano inseparabili: non si hanno invece notizie di come Pasquale e la sua dolce metà si siano conosciuti, né di come tra di loro sia ‘scoppiato’ l’amore. Tuttavia, quella di Tiziana è da sempre una presenza certo silenziosa ma costante al fianco del suo compagno, come dimostrano alcuni scatti pubblicati sui suoi account social a margine di alcuni show teatrali in tour. Della donna si sa pure che è appassionata non solo di teatro ma pure di letteratura tanto che nella sua cover di Facebook compare l’indimenticato Andrea Camilleri che abbraccia lei e Lillo in uno scatto.

Lillo torna a "LOL 2 Chi ride è fuori"/ Il ruolo del comico nella seconda stagione

Qualche notizia più recente l’abbiamo avuta invece dallo stesso Lillo che ha parlato dell’esperienza sua e di Tiziana col Covid-19: i due hanno passato dei momenti difficili dal momento che entrambi erano stati infettati dal virus ma per fortuna, a detta del comico, la compagna aveva sviluppato pochi sintomi e alla fine la fase più preoccupante della malattia è scivolata via in pochi giorni senza lasciare molti strascichi; non così per Petrolo che invece, come sappiamo, era finito anche in terapia intensiva e aveva anche temuto il peggio durante il momento più difficile di quel ricovero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA