Tiziana Ferrario, ospite oggi a La Volta Buona, si è raccontata nel merito degli esordi non proprio agevoli nel mondo del giornalismo.

Voce e firma imponente del giornalismo italiano, Tiziana Ferrario vanta l’onore e l’onere di essere la prima donna ad aver condotto un telegiornale. Una premessa doverosa quella di Caterina Balivo oggi a La Volta Buona nel presentarla e soprattutto per mettere il focus su un tema purtroppo ancora di attualità: il maschilismo, soprattutto nel mondo del lavoro. La giornalista si è fatta largo, soprattutto agli albori come da lei raccontato, in un mondo di soli uomini e in un contesto culturale dove si parlava meno di oggi di quanto fosse difficile per le donne ambire a ruoli di spicco.

“Alcuni uomini sono stati grandi maestri, altri dei grandi maschilisti”, queste le parole di Tiziana Ferrario nel salotto di Caterina Balivo, a conferma di come a dispetto della sue grandi conquiste ci sia stata ampia difficoltà agli albori per via di un contesto maschilista e ancora poco aperto ai dibattiti odierni sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro. “Battute? anche oggi non è che è cambiato molto, c’è più attenzione ma è ancora un po’ così. Come quei siti sulle donne orrendi, è sempre complicato muoversi per noi nel mondo del lavoro dove c’è poi competizione”. Anche guardando all’attualità Tiziana Ferrario nota ancora un ruolo difficile per le donne, non solo per il giornalismo ma nel mondo del lavoro in generale; le battaglie mediatiche, a dispetto di altri tempi, hanno però migliorato la situazione.

Tiziana Ferrario a La Volta Buona: “E’ stato difficile trovare modelli femminili nel giornalismo…”

Restando sul maschilismo nel mondo del giornalismo riscontrato soprattutto agli albori, Tiziana Ferrario a La Volta Buona ha posto l’accento sugli aspetti che alimentavano la sua disapprovazione. “Cosa mi dava fastidio? Spesso ero l’unica donna dove c’erano grandi giornalisti famosi; riuscire a trovare il modello di riferimento per una giovane giornalista non è stato facile”. La giornalista ha spiegato di aver trovato difficoltà soprattutto nei tentativi di seguire un modello al femminile, data l’assenza: “Non c’erano, nelle redazioni c’erano principalmente uomini”.