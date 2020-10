Tiziana Ferrario vs Fabio Fazio/ “Che tempo che fa? Ospiti maschi ed è finto modesto”

Tiziana Ferrario contro Fabio Fazio. La giornalista ha attaccato sui social il conduttore che a Che tempo che fa aveva invitato domenica sera solo una donna tra gli ospiti, tolte le presenze fisse Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tutti ospiti uomini, fatta eccezione per Flavia Pennetta, vincitrice dello Us Open di tennis nel 2015, ma è intervenuta in video, mentre il marito Filippo Fognini era in studio. Molte telespettatrici hanno notato ciò e lo hanno messo in evidenza sui social usando, come ad esempio avvenuto su Twitter, l’hashtag eloquente #tuttimaschi. A questo punto è intervenuta anche Tiziana Ferrario, che ha scritto un tweet rivolgendosi a Fabio Fazio e taggando nell’occasione il direttore di Ra1 Stefano Coletta. “La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi. Ecco gli ospiti di Che tempo che fa. Ne parlo nel mio nuovo libro “Uomini è ora di giocare senza falli”. È tempo di cambiare”, ha scritto la giornalista. E così è scoppiata la polemica social.

TIZIANA FERRARIO VS FABIO FAZIO “NON MI PIACE FORMAT CON…”

Qualche utente ha fatto notare a Tiziana Ferrario che poteva evitare di seguire il programma Che tempo che fa, ma per la giornalista la questione non era risolvibile solo cambiando canale. “Bisogna fare in modo che sia più in linea con la realtà del nostro paese fatto da donne competenti. Perché non ci sono? Il parterre di un programma TV non è fatto a caso”, la sua replica sui social. Inoltre, Tiziana Ferrario ha evidenziato che un format al contrario, cioè con una donna conduttrice, un bel valletto che annuncia e un comico bravo ma bruttino non sarebbe possibile. “Della trasmissione di Fazio non mi piace il format con il conduttore uomo autorevole fintomodesto dietro una scrivania, la valletta semimuta, la bruttina ma intelligente e spiritosa che, per fortuna, esiste. A parti capovolte sarebbe impossibile”, ha infatti osservato la giornalista. Si attende, dunque, la replica di Fabio Fazio, che finora non ha commentato l’attacco ricevuto.

La tv maschilista. Una tradizione italiana di cui non essere orgogliosi.Ecco gli ospiti di Che tempo che fa. Ne parlo nel mio nuovo libro “Uomini è ora di giocare senza falli”. È tempo di cambiare @fabfazio @IaconaRiccardo @StefanoColetta2 pic.twitter.com/40TwvZbDJq — tiziana ferrario 🇮🇹🇪🇺🌍 (@TizianaFerrario) October 5, 2020





