Tiziana Foschi, amica Roberto Ciufoli/ “Pugnalato. Hanno i follower da sfamare”

Tiziana Foschi e Roberto Ciufoli sono amici e colleghi da tantissimo tempo. Insieme a Francesca Draghetti e Pino Insegno hanno fondato nel 1986 il celebre quartetto comico la Premiata Ditta. Nel 2007 il gruppo ha deciso di prendersi una pausa, senza mai sciogliersi ufficialmente. Nel 2011 la Premiata Ditta si è riunita per lo spettacolo teatrale “Abbiamo fatto 30… Facciamo 31” e nel 2017 è stata protagonista della web serie Casa CRAI. “La Premiata Ditta non è mai morta. Eravamo un gruppo di amici del quartiere Monteverde di Roma. Abbiamo lavorato insieme per più di 25 anni, abbiamo fatto più di 1200 puntate in televisione”, ha raccontato qualche anno fa Pino Insegno a Blogo, ricordando il debutto a “Pronto chi gioca?” con Enrica Bonaccorti. Qualche anno fa Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale “Assolo di coppia”.

Tiziana Foschi: difende l’amico Roberto Ciufoli

Nella puntata di lunedì 12 aprile dell’Isola dei famosi 2021, Tiziana Foschi era ospite nello studio di Canale 5. L’attrice ha preso le difese dell’amico Roberto Ciufoli. Poco prima Andrea Cerioli aveva dichiarato relativamente alla carriera di Ciufoli: “Sono anni che non va benissimo”. Tiziana ha difeso il mestiere dell’attore di teatro, rispetto a quello di influencer. Lunedì sera, Ciufoli è finito in nomination e questa sera, giovedì 15 aprile, potrebbe abbandonare il reality: “Ieri “all’Isola”… pur essendo Aprile caro Roby sei in piene idi di Marzo e i congiurati ti hanno pugnalato. Abbi pazienza, c’hanno i follower da sfamare”, ha scritto Tiziana Foschi su Instagram. Tra i commenti anche quello di Theodora Bugel, moglie di Roberto Ciufoli, che ringrazia l’amica per la passione con cui ha difeso il marito.

