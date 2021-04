Tiziana Foschi vs Cerioli/ Amica di Roberto Ciufoli “A teatro ci facciamo il cul*!”

Sorpresa per Roberto Ciufoli nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021. In studio a supportarlo c’è Tiziana Foschi, attrice e sua collega da anni. Insieme, infatti, hanno fondato la Premiata Ditta, per anni uno dei gruppi comici più noti e amati della Tv. La Foschi ha per lui parole di incoraggiamento dopo gli attacchi invece ricevuti da Andrea Cerioli: “Intanto ti voglio tantissimo bene. È la prima volta che tu hai un collegamento con qualcuno, quindi i tuoi figli, tua moglie, ti amano tutti e questa è la parte noiosa ma per te importantissima che ti deve dare tanto slancio, – ha esordito Tiziana, per poi lanciargli una stoccata – perché viene un po’ fuori l’idea che tu stia un po’ scaldando la sedia e non è così.”

Roberto Ciufoli/ Boccia Awed "Tossico" e punta il dito contro Daniela Martani

Tiziana Foschi attacca Andrea Cerioli: “Noi in teatro ci facciamo il cul*!”

Tiziana Foschi continua, lanciando poi anche un attacco ad Andrea Cerioli: “Tu sono 40 anni che in teatro, in gruppo come hai detto, e il signorino Andrea che ha detto che da un po’ il lavoro non va bene che si sbaglia, perché la gente che lavora in teatro, se non viene vista in televisione, si fa un cul* così! E non lavora da un anno e mezzo!” conclude. Roberto la saluta con affetto, ringraziandola per le sue parole davvero sentite.

