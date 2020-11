Tiziana Giardoni e Silvia di Stefano, moglie e “figlia” Stefano d’Orazio/ L’amore…

TIZIANA GIARDONI E SILVIA DI STEFANO, CHI SONO?

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano d’Orazio. La donna ha detto sì al suo grande amore solo due anni fa ma la loro coppia è nata molto tempo prima, tredici anni di un intenso amore non senza polemiche. All’epoca dell’inizio della loro relazione si è molto parlato della loro differenza ma poi tutto è sfumato quando anno dopo anno i due hanno dimostrato il loro legame vero e puro fino a quella fatidica promessa di matrimonio arrivata dal palco dell’Arena di Verona dove i Pooh stavano cantando. Lui sapeva che la compagna lo stava seguendo e così ha subito lanciato la sua inaspettata proposta, da lì a poco si sono detti sì ma non sono riusciti a vivere completamente felici questi due anni da marito e moglie perché lui si è ammalato e l’immunodepressione lo ha portato alla morte per via del Coronavirus.

SILVIA DI STEFANO, “FIGLIA” DI STEFANO D’ORAZIO

Al fianco della bara e di Tiziana Giardoni, c’era quella che per tutti è stata la sua unica famiglia, anche se nelle sue vene non scorreva il suo stesso sangue, ovvero, Silvia Di Stefano, figlia di Lena Biolcati, una delle compagne avute in passato da Stefano D’Orazio. Quando i sue sono stati insieme lei era ancora bambina e anche se la loro relazione è finita, il batterista si è occupato della “Picci” per sempre crescendola proprio come se fosse figlia sua. Cosa ne sarà adesso delle donne della sua vita? Silvia sicuramente può contare sulla musica, amore nato proprio grazie a Stefano.



