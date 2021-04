TIZIANA GIARDONI E STEFANO D’ORAZIO, MATRIMONIO IN DIRETTA TV/ “Regalo incredibile”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Tiziana Giardoni è tornata sul matrimonio da favola con Stefano D’Orazio: «Stefano non era molto romantico, con me lo è diventato: mi ha fatto tante sorprese importanti, come la richiesta di matrimonio. Mi ha fatto tante dichiarazioni, mi ha scritto tante cose molto belle. Noi ci scrivevamo dei bigliettini. Ho trovato in un cassetto tutti i bigliettini che gli avevo scritto da quando ci eravamo conosciuti: li ho trovati tutti e questa cosa mi ha emozionato».

L’annuncio di matrimonio in diretta tv ha colto di sorpresa Tiziana Giardoni: «E’ stato un regalo bellissimo, uno dei più belli di tutti, perché non me lo aspettavo. Lui si è sposato quando aveva 69 anni, io avevo voglia di sposarmi, ma le mie richieste andavano un po’ perse e avevo anche rinunciato. Quella notte mi fece un regalo bellissimo, io non avevo il sentore. Io ci tenevo a sposarmi perché eravamo insieme da 10 anni e volevo coronare il nostro amore, volevo regalare questo desiderio anche ai miei genitori, che amavano tantissimo Stefano. Di conseguenza questa cosa li avrebbe resi felicissimi». (Aggiornamento di MB)

L’AMORE TRA TIZIANA GIARDONI E STEFANO D’ORAZIO

Era il 12 settembre 2017 quando Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio pronunciarono il fatidico sì con un matrimonio da favola a cui parteciparono parenti e amici di una vita le cui immagini furono trasmessa da Pomeriggio 5 dell’amica Barbaa D’Urso che fu anche testimone di nozze. Con il matrimonio, Tiziana diventò ufficialmente la signora D’Orazio, un cognome di cui andava e va molto orgogliosa come scrisse lei stessa a Stefano. “Che bello potermi presentare a tutti come la signora D’Orazio. Non puoi neanche immaginare quanto mi senta orgogliosa di portare il tuo cognome Stefano. Sono fortunata, lo so, me lo dicono tutti”, scriveva Tiziana dopo aver pronunciato quella promessa d’amore eterna.

Un amore, quello tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio diventato sempre più importante, anno dopo anno. Tiziana, entrata in punta di piedi nella vita dell’ex Pooh, riuscì a conquistare il suo cuore al punto da sposarsi e rendere il loro amore ufficiale anche davanti alle legge.

TIZIANA GIARDONI E STEFANO D’ORAZIO, IL MATRIMONIO DA FAVOLA

Il matrimonio di Stefano DìOrazio e Tiziana Giardoni è stata una vera festa dell’amore con musica, balli, divertimento, ma anche momenti romantici. Un giorno che Tiziana porterà per sempre nel cuore insieme al ricordo degli splendidi anni vissuti accanto al marito, un uomo speciale che l’ha resa davvero felice. “Sono entrata nella tua vita senza pretendere e far rumore. Ho trovato la strada per arrivare al tuo cuore e ho atteso con pazienza la tua voglia di rendermi e renderti felice e tu lo hai fatto nel migliore dei modi. Mi hai regalato la favola e questo mi ha confermato l’uomo meraviglioso che sei”, scriveva ancora Tiziana in una bellissima lettera che ha condiviso sul proprio profilo Instagram poco tempo fa.

