Tiziana Giardoni la toccante dedica a Stefano D’Orazio/ “Da qualche parte siamo invecchiati insieme e..”

Tiziana Giardoni ricorda il marito Stefano D’Orazio con una foto e una toccante dedica su Instagram. Il dolore per la morte di Stefano è ancora troppo grande e non svanirà mai nel cuore di Tiziana che ricorda spesso i dolci momenti vissuti accanto all’uomo che aveva scelto come compagno di vita. Tiziana Giardoni, ieri sera, in occasione della prima serata dei Seat Music Awards 2021, insieme a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, avrebbe dovuto partecipare all’evento per un omaggio a Stefano.

L’omaggio che, tuttavia, è saltata per la morte di Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, venuta a mancare dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. Nel corso della serata, Carlo Conti e Vanessa Incontrada, hanno ricordato Stefano salutando in diretta gli ex Pooh. Tiziana ha voluto così ricordare il marito con un toccante post.

Tiziana Giardoni e il ricordo del marito Stefano D’Orazio

A causa del lutto che ha colpito Dodi Battaglia, gli ex Pooh e Tiziana Giardoni, come riporta Il Messaggero, hanno deciso di rinviare ad un’altra occasione il ricordo di Stefano D’Orazio a cui, tuttavia, la moglie ha voluto dedicare un dolce e toccante pensiero. Stefano e Tiziana sono sempre stati uniti e complici. Il loro è stato un grande amore e le parole della Giardoni ne sono la prova.

“E poco importa se il tempo non ci ha lasciato sperimentare. Da qualche parte siamo invecchiati insieme, da qualche parte continuiamo a rotolarci e a ridere”, scrive Tiziana emozionando i followers che la seguono con affetto.

