Tiziana Giardoni, moglie del compianto Stefano D’Orazio dei Pooh, si è raccontata in maniera toccante oggi a La Volta Buona.

Ha scritto la storia della musica italiana con i Pooh, Stefano D’Orazio è ancora oggi ricordato con affetto da appassionati e non solo, soprattutto dalla moglie Tiziana Giardoni che oggi a La Volta Buona ha toccato il cuore di tutti raccontando gli albori del loro amore e non solo. “Conservo i messaggi, le foto, quando ti manca la presenza di una persona che hai amato tanto riesci a ricordarla anche con piccole cose”.

Tutto è partito da un incontro casuale, poi un messaggio alle prime ore del mattino; Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio – passato a miglior vita 5 anni fa – non sapeva della sua storia gloriosa con i Pooh, a far breccia fu quel primo testo poetico che il musicista sfruttò per palesare le sue sensazioni. “Quella sera non parlammo molto, però mi aveva colpito. Il messaggio alle 7 del mattino? Era un poeta…”.

Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio a La Volta Buona: “Porto avanti i suoi progetti, glielo devo…”

Tiziana Giardoni vive da 5 anni al cospetto di quel dolore, la perdita del suo amato Stefano D’Orazio, un solco nel cuore che non si rimargina ma che quotidianamente cerca di metabolizzare e trasformare in forza: “5 anni senza di lui? Il dolore inevitabilmente cambia, si va avanti; cerchi di aggrapparti ai ricordi e alle cose belle che ti ha dato. Da questo ne traggo forza, più di prima; ho voglia di fare tante cose e continuare i suoi progetti. Glielo devo, mi fa star bene questo”. La donna ricorda ancora gli ultimi anni, la generosità che lo ha contraddistinto anche nell’ultimo scambio di messaggi. L’icona dei Pooh era ricoverato, tormentato dalla malattia; eppure, in quegli ultimi scambi con la moglie, minimizzava la sua sofferenza mettendo in evidenza il suo animo puro: “Mi disse: ‘C’è chi sta peggio di me’, quello fu il suo ultimo messaggio; questo fa capire che persona era…”.