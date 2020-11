Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio: morto il padre/ Struggente addio…

Nuovo e gravissimo lutto per Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D’Orazio che, con una foto scattata durante il periodo natalizio, dice addio all’adorato padre. Nella foto, il batterista storico dei Pooh appare accanto al suocero sorridente e sereno in uno dei tanti momenti di famiglia trascorsi insieme. “I miei due uomini, i miei amori… La vita è stata ingiusta e crudele! Ciao papino mio!”, scrive Tiziana guardando una foto dei suoi, due grandi amori della sua vita. Un’altra morte improvvisa che, dopo poche settimane dalla morte del marito, è stata colpita da un’altra e importantissima perdita come quella del genitori. Tiziana si consola guardando una delle tante foto dei suoi uomini, sicura che, ora, saranno insieme per proteggerla e guirdarla da lontano.

LUTTO PER TIZIANA GIARDONI: IL MESSAGGIO DI ROBY FACCHINETTI

Il post di Tiziana Giardoni ha ricevuto tantissimi messaggi di cordoglio da parte dei fans di Stefano D’Orazio. Tra i tanti spicca quello di Roby Facchinetti, amico fraterno di Stefano D’Orazio. Il padre di Francesco Facchinetti ha ricondiviso la foto pubblicata da Tiziana sul proprio profilo Instagram scrivendo delle dolci parole per la vedova di D’Orazio. “Cara Tiziana, ancora una volta la vita ti sta mettendo alla prova con questo ulteriore e insopportabile dolore. Che Dio ti aiuti a trovare la forza di sopportare anche la dolorosissima perdita del tuo amatissimo papà. Io, Giovanna e i miei figli, ti siamo vicini con tutto il nostro affetto”, ha scritto Facchinetti. Un momento doloroso per Tiziana che ha detto addio, in poche settimane, due pilastri della sua vita.





