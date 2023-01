Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ Il primo incontro a una cena di amici

Tiziana Giardoni, chi è la moglie di Stefano D’Orazio

Tiziana Giardoni sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 25 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020. La loro storia d’amore è iniziata nel 2007, come ha raccontato Stefano nel suo sito ufficiale: “A una cena di amici ci fu l’incontro con colei che poi divenne mia moglie Tiziana, lei aveva trentasette anni, quasi venti meno di me…”.

Al primo appuntamento, Tiziana ha scoperto di aver di fronte un personaggio famoso: “Quando un cameriere mi si avvicinò per chiedermi un autografo, mi guardò perplessa e stupita, si scusò per “non avermi riconosciuto” e ridemmo per un po’. Questa cosa a onor del vero, mi fece un immenso piacere: avevo cuccato come Stefano e non come quello dei Pooh”.

Tiziana Giardoni: la morte di Stefano D’Orazio

Nel 2009 Stefano D’Orazio lascia i Pooh, potendo sempre contare su Tiziana: “Dopo l’addio ai Pooh viaggiammo per quasi una anno”. Il 12 settembre 2017, giorno del sessantanovesimo compleanno del batterista, Stefano D’Orazio e Tiziana Giardoni si sono sposati. In occasione del primo anniversario di matrimonio, Stefano D’Orazio ha pubblicato il libro “Non mi sposerò mai”, che racconta il prima, il durante e il dopo il giorno delle nozze con Tiziana. Il batterista dei Pooh è morto il 6 novembre 2020, dopo aver contratto il Coronavirus: “Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui“, ha detto Tiziana Giardoni subito dopo l’annuncio della morte del marito, come riporta l’Ansa.

