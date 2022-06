Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Mi ha stupito ogni giorno, mi dà forza…”

Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio a Il Meglio di Domenica In

Sta poco alla volta riprendendo in mano la sua vita Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, oggi nuovamente protagonista de Il meglio di Domenica In: “Sto cercando di occupare tutto lo spazio che posso, cercando di lavorare a progetti, portare avanti i progetti di Stefano. Mi dà una forza incredibile, lui mi dà una forza incredibile. Devo farlo perché lo devo a lui e a me stessa ma anche alla nostra storia, lo devo fare”.

Loro si sono conosciuti ad una cena di amici comuni nel 2007 “ed è stato un colpo di fulmine, da parte di entrambi”, ha ammesso. “Stefano era di una bellezza disarmante”, ha aggiunto, ma lei non sapeva chi fosse. “Era estremamente divertente”, ha proseguito.

Tiziana Giardoni ricorda Stefano D’Orazio

“Fu lui a fare il primo passo mandandogli un messaggio il giorno seguente. Lo ha spiegato Tiziana Giardoni a Mara Venier. Da quel momento “è stato meraviglioso perché da allora Stefano mi ha stupito sempre, ogni giorno della mia vita. In che modo? Aveva sempre il sorriso sulle labbra, mi trasmetteva comunque energia, era così… anche quando non stava bene voleva farmi sorridere”.

Stefano D’Orazio non era molto a favore del matrimonio ma improvvisamente lui chiamò Tiziana Giardoni durante una diretta tv annunciando le nozze all’insaputa di tutti. “Lì mi ha regalato una favola bellissima che completava questo grande amore”, ha commentato.

