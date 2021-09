Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Non ha mai amato nessuna come me”

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre 2020 per l’aggravarsi dei sintomi del Coronavirus. Insieme dal 2007, nonostante 22 anni di differenza, Stefano e Tiziana si sono sposati il 12 settembre 2017, giorno del sessantanovesimo compleanno del batterista, dopo la proposta di matrimonio dal palco dei Wind Music Awards. “L’anno prossimo compirò 70 anni e ho sentito la voglia e il bisogno di mettere un sigillo all’amore che mi lega a Tiziana. Mi sposo perché amo Tiziana e sposandola le garantisco anche sicurezze che oggi non posso garantirle”, aveva detto Stefano. Il loro matrimonio, però, è durato solo 3 anni. A novembre dello scorso anno Stefano e Tiziana hanno contratto il Covid, all’inizio con sintomi lievi. Poi la febbre è salita all’improvviso e il fisico del musicista, provato da una immunodepressione, non ha retto.

Tiziana Giardoni: il primo incontro con Stefano D’Orazio

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ha ricordato l’ultima volta che ha visto il marito: “Non riesco a cancellare quella notte in cui ho visto Stefano per l’ultima volta: aveva la febbre a 39 e mezzo, se ne è andato con il 118 guardandomi con lo sguardo impaurito e perso”, ha raccontato al Corriere della Sera. Stefano D’Orazio è morto solo, senza il concerto della carezza della moglie con cui si addormentava ogni sera. Tiziana ha parlato anche dell’inizio della loro storia d’amore: “Aveva iniziato il corteggiamento a modo suo, con allegria. Io non sapevo neppure chi fosse. La mattina dopo il nostro primo incontro, alle 6, già avevo nel telefonino un suo messaggio: dopo che aveva scoperto che anche il suo amico mi aveva chiesto il numero di telefono, temeva di arrivare “tardi”. Da quel giorno non ci siamo più lasciati: è una magra consolazione, ma so che Stefano non ha mai amato nessuna come me. E io l’ho ricambiato totalmente”. Prima di Tiziana Giardoni, D’Orazio ha avuto una lunga storia d’amore con la cantante Lena Biolcati, in seguito è stato legato a Emanuela Folliero, annunciatrice di Rete 4.

