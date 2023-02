Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Phil Mer suonava batteria con mio marito”

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, è intervenuta a “Storie Italiane” in qualità di ospite nella mattinata di giovedì 16 febbraio 2023. A Eleonora Daniele, la donna ha sottolineato che lo storico batterista dei Pooh “mi ha raccontato molto del passato che ha vissuto con il gruppo e che lo ha reso quello che lo ha reso. Lui non era solo un artista, era anche il manager: cercava di trovare le strade per fare ancora di più, quindi ha dato tutto se stesso e dedicato il suo tempo“.

TIZIANA GIARDONI: “IL FIGLIO DI RED CANZIAN HA IMPARATO A SUONARE LA BATTERIA CON STEFANO”

Successivamente, Tiziana Giardoni ha rivissuto le sensazioni provate il 30 dicembre 2016, quando, con il concerto finale della loro tournée in tutta Italia, tenutosi alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, i Pooh si ritirarono ufficialmente dalla scena musical: “Fu un momento emozionante ed eravamo tutti distrutti da questa cosa, che io avevo già passato nel 2009, quando Stefano scelse di scendere dall’astronave. Poi, si ritrovarono per ‘L’ultima notte insieme’, e vederli scendere tutti in contemporanea da quel palco è stata un’emozione fortissima, abbiamo pianto tutti”. “Al posto” di Stefano D’Orazio, strappato prematuramente alla vita dal Coronavirus il 6 novembre 2020, alla batteria per i Pooh oggi c’è Phil Mer, figlio di Red Canzian: “Questo è molto bello – ha evidenziato Tiziana Giardoni –, perché Phil ha imparato a suonare la batteria proprio con Stefano, che gli ha regalato le prime bacchette. È davvero una persona molto carina”.

