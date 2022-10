Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Pooh divisi? La verità su Roby e Dodi…”

Dal malore di Dodi Battaglia alla presunta zuffa al concerto dei Pooh in ricordo di Stefano D’Orazio. Un periodo non facile per i membri del gruppo tanto amato, ma anche per Tiziana Giardoni, moglie del compianto batterista e paroliere. “Tutta questa storia mi ha dato dispiacere. Costruisci una serata di affetto, amicizia e allegri, anche di malinconia, poi succedono queste cose e ti resta un po’ di amaro in bocca, anche perché conosco questi uomini, cosa valgono e i loro sentimenti“, ha raccontato la vedova a Italia Sì. Tiziana Giardoni è amareggiata per la notizia fatta circolare riguardo la lite sul palco del concerto, in particolare dell’attacco da parte di Roby Facchinetti a Dodi Battaglia per l’assenza di quest’ultimo al concerto-tributo.

“Dodi è stato male, Roby è stato male… Questo dimostra l’amicizia, le parole fanno male, questo dovrebbero capire i giornalisti. Nessuno può rovinare una storia così importante“. A proposito del video realizzato da Dodi Battaglia, la moglie di Stefano D’Orazio ha chiarito: “Era dispiaciuto per la sua assenza, ve lo posso garantire. Ci siamo sentiti, era dispiaciuto e si notava nel video. Purtroppo è così. Io ho sempre detto che Dodi c’era comunque, anche se non fisicamente“.

TIZIANA GIARDONI E LA PRESUNTA LITE NEI POOH

Tiziana Giardoni a Italia Sì ha colto l’occasione per fare chiarezza sull’intera vicenda e quindi per smentire quanto emerso negli ultimi giorni. “Si erano anche sentiti Dodi e Roby… Il problema è stato un altro, che molti non sanno. Roby non aveva sentito quel video, quindi non poteva riferirsi a lui. Ha fatto un discorso in generale che tra l’altro ha fatto spesso. Non era assolutamente diretto a Dodi Battaglia. Non si può rovinare un’amicizia del genere. Ci sono stati screzi, in 50 anni è pure normale, ma non è mai successa una cosa del genere“. La moglie di Stefano D’Orazio su quest’ultimo ha aggiunto: “Sono sicura che da lassù anche lui ci sia rimasto molto male, ci teneva moltissimo alla storia dei Pooh“.

A proposito del clima all’interno dei Pooh, Tiziana Giardoni ha assicurato che è stato sempre ottimo. Dunque, le parole di Roby Facchinetti servivano a enfatizzare la differenza tra Stefano D’Orazio e altri artisti che, seppur di talento, non sono umanamente allo stesso livello. “Si sono chiariti per l’articolo uscito, non c’era nessun problema tra loro“. Italia Sì ha trasmesso anche il messaggio di Dodi Battaglia: “Tutta questa storia nasce da una serata dedicata al fratello Stefano che il pubblico ha recepito come reunion ma che reunion non è stata, peraltro per scelte non mie. I Pooh sono nel mio cuore e sempre lo saranno“.

A queste parole è seguito il commento di Tiziana Giardoni: “Dodi, sai che ti voglio un bene infinito, così agli altri. Per me non siete sacri, di più. Guai a chi vi tocca, perché io vi difenderò con tutte le mie forze. Riguardati, mi raccomando“. Infine, sulle bacchette regalate a Fiorello al concerto: “Erano le ultime. L’ho fatto con grandissimo piacere, perché ha fatto una bella cosa nei miei confronti e in quelli di Stefano. Erano amici, hanno caratteri simili e Stefano quando lo vedeva gli si illuminavano gli occhi“.











