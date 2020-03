TIZIANA GIARDONI, MOGLIE STEFANO D’ORAZIO/ Quella dichiarazione d’amore in diretta…

Stefano D’Orazio è uno dei leader storici della band dei Pooh. Scapolo d’oro del complesso, ultimamente ha messo la testa a posto sposando Tiziana Giardoni, di 22 anni più giovane di lui. I due stanno insieme da più di un decennio, e sono convolati a nozze nel 2017. Dopo aver pubblicato il libro dal titolo eloquente Non mi sposerò mai, D’Orazio si è ravveduto, e ne ha dato alle stampe un altro, questa volta dedicato ai preparativi per un matrimonio coi fiocchi. La stessa Giardoni è una che di queste cose s’intende, essendo lei stessa organizzatrice di eventi. Il rifugio preferito della coppia è l’isola di Pantelleria, dove Stefano ha trasformato un vecchio rudere in un luogo di relax. Ospiti di Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo, i due hanno parlato a lungo della loro vita insieme, soffermandosi in particolare sul giorno del loro reciproco “sì”. Ma anche su quello della proposta: “Quando mi ha fatto la dichiarazione d’amore in diretta io ero a casa”, ricorda lei nell’intervista. “Non sapevo nulla. Insistevo per sposarmi, ma da lui non me lo sarei mai aspettato. Io stavo vedendo un film su Sky, ero quindi all’oscuro di tutto e ho ricevuto una chiamata da lui che mi chiedeva di guardarmi con una scusa. Appena ho scoperto il perché di questa sua insistenza ero al settimo cielo”.

Stefano D’Orazio e il rapporto con la moglie Tiziana Giardoni

“Ero a Verona ai Wind Music Awards. In realtà non lo sapevo nemmeno io e gliel’ho annunciato così. Eravamo in ritardo, gli autori del programma chiedevano che progetti avessimo per il futuro. Io allora ho pensato di fare questo annuncio. Nessuno sapeva di questo”. Stefano D’Orazio racconta così l’avvenimento che più di tutti ha segnato la svolta nella sua vita. “Lei tutte le sere mi diceva di chi si sposava, pur di spingermi a farle la proposta. Idem i miei amici, che ironizzavano pure sulla mia età nel caso non mi sbrigassi”. Nemmeno i colleghi Pooh si sarebbero mai aspettati una dichiarazione del genere, da parte di Stefano che è sempre stato restio a instaurare legami duraturi. I genitori di lei hanno accolto bene la notizia, anche se tra suocero e genero c’è stato qualche “screzio” (scherzoso) iniziale: “La prima sera io sono andato a comprare tutto per la cena, senza cucinare nulla. Mio suocero quando mi ha visto mi ha detto: ‘Cominciamo bene’”. In seguito, la coppia ha raccontato di quando lei, agli albori della loro relazione, era molto gelosa e controllava spesso il cellulare di lui. Acqua passata: a quanto pare, adesso, ci sono molta più fiducia e rispetto reciproci.



