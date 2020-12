Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Sento tanto dolore, ho il cuore a pezzi”

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso a soli 72 anni. Un amore importante quello nato tra i due che nel 2017 sono convolati a nozze con rito civile. Dieci anni d’amore che l’artista ha voluto anche raccontare nel libro “Non mi sposerò mai – Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi”, a conferma di quanto l’incontro con Tiziana gli abbia cambiato la vita. Tutto è stato perfetto: a cominciare dalla proposta di matrimonio che Stefano D’Orazio le ha fatto durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards; una proposta che ha emozionato tantissimo la donna che, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha raccontato: “non sapevo nulla. Insistevo per sposarmi, ma da lui non me lo sarei mai aspettato”. Una proposta a cui Tiziana ha risposto di “si” sposando l’uomo della sua vita. Dopo dieci anni d’amore però il destino ha scritto un finale davvero triste, visto che lo scorso 6 novembre 2020 Stefano è morto lasciandole un vuoto incolmabile. Una morte che ha sconvolto la vita di Tiziana, ma anche dei suoi amici Pooh e di tutto il pubblico che l’ha sempre amato e seguito. Ancor di più per come è avvenuta la cosa, visto che Stefano si è infettato di Coronavirus.

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio: “sarò forte come avresti voluto”

“Non riesco a cancellare quella notte in cui ho visto Stefano per l’ultima volta: aveva la febbre a 39 e mezzo, se ne è andato con il 118 guardandomi con lo sguardo impaurito e perso” – ha dichiarato Tiziana Giardoni al Corriere della Sera raccontando quello che è stato il suo ultimo saluto all’uomo della sua vita. Il batterista storico dei Pooh è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per l’aggravassi delle sue condizioni di salute già messe a dura prova da una immunodepressione con cui lottava dal 2007. “Non l’ho potuto salutare, né fargli una carezza: lui ne aveva bisogno, perché noi ci addormentavamo così” – ha raccontato la moglie – “ho chiamato il 118, lo hanno portato via mentre li supplicavo di farmi salire: continuavo a dire “Anche io ho il Covid-19”. Ma non c’è stato nulla da fare”. Un dolore immane per la moglie Tiziana che sul marito Stefano D’Orazio ha aggiunto: “è straziante vedere la sua agenda dove lui annotava, da anni, ogni singolo evento della giornata. Dal 29 ottobre è bianca”. Sui social il ricordo al marito: “sarò forte come avresti voluto. Mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi .. Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso .. Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli.. Ma dammi del tempo amore mio grande .. non riesco a sopportare la tua assenza .. non ce la faccio .. sento tanto dolore .. e ho il cuore a pezzi .. non mi bastano i ricordi .. mi manca il tuo respiro .. la tua allegria .. le tue carezze .. mi manca l’aria .. mi manca la forza .. mi manchi tu!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA