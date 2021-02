Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ “Un dolore che non mi dà pace…”

Sono passati tre mesi da quel terribile 6 novembre che mise fine alla vita di Stefano D’Orazio e per la moglie Tiziana Giardoni è un dolore senza fine. Accanto al batterista dei Pooh, Tiziana Giardoni ha vissuto un amore grandissimo che le ha regalato anni meravigliosi e che porterà sempre nel cuore. La morte di Stefano con cui convolò a nozze nel 2017 continua ad essere un dolore che sta provando a metabolizzare. Un dolore diventato ancora più grande dopo la morte del padre, scomparso poche settimane dopo Stefano.

In un momento di profondo dolore, riavvolgendo il nastro della sua vita, Tiziana Giardoni si è lasciata andare ad una riflessione sulla sua vita. Una vita in cui è stata davvero felice grazie all’amore delle sorelle, del fratello, dei genitori e del marito Stefano.

TIZIANA GIARDONI E IL DOLORE PER LA MORTE DI STEFANO D’ORAZIO

Tiziana Giardoni sta provando ad affrontare la morte di Stefano D’Orazio, ma senza il marito non è facile andare avanti come spiega lei stessa in un post pubblicato su Instagram. “Sono stata molto felice, ho una famiglia meravigliosa. Due sorelle e un fratello che amo alla follia, una mamma che ho sempre ammirato e alla quale ho cercato di somigliare, un padre che mi ha insegnato a vivere e a trovare la mia strada e a lavorare sempre per camminare da sola, un marito che ho amato più della mia vita e che mi ha reso una donna migliore” – esordisce la Giardoni. Poi, improvvisamente, quella felicità è stata spazzata vita. “Oggi, quella felicità si è tramutata in un dolore che non mi dà pace e fa tanto rumore nella mia testa e nel mio cuore“, aggiunge. Nonostante sia difficile, Tiziana sta affrontando un percorso lungo e impegnativo per riuscire a ritrovare la serenità con la consapevolezza “di non essere sola”.





