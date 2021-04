Tiziana Giardoni/ “Stefano D’Orazio è diventato romantico con me. Su Sanremo…”

Tiziana Giardoni e il ricordo di Stefano D’Orazio a Oggi è un altro giorno. La moglie del volto dei Pooh ha ricordato il marito, scomparso il 6 novembre 2020, nel salotto di Serena Bortone: «Io voglio parlarne al presente sempre, perché Stefano ha lasciato a me molto, ma ha lasciato anche a tutti tantissimo di quello che è stato il suo mestiere. Quando ha lasciato i Pooh si è reinventato. Loro sono sempre stati molto presenti nella nostra vita. Sento tutti i giorni Roby Facchinetti, ci diciamo tante cose e stiamo lavorando su un altro progetto, un’opera rock molto bella».

Tiziana Giardoni e Stefano D'Orazio, e quel matrimonio in diretta tv/ "Orgogliosa.."

Tiziana Giardoni ha poi ricordato un momento in particolare: «Ultimamente aveva avuto dei problemi di salute che fortunatamente stavamo riuscendo a superare. Ricordo un biglietto che ho ricevuto da lui, era bellissimo e mi diceva: “Anche se vedo una luce non proprio vicina, sono sicuro e convinto che la mia forza la sto tirando fuori perché ci sei tu accanto a me”. E’ una delle ultime cose che ci siamo scritti».

Stefano d'Orazio: malattia e quando è morto/ "Il Covid lo ha ucciso ma era già.."

TIZIANA GIARDONI: “STEFANO D’ORAZIO RESTERÀ SEMPRE VIVO IN ME”

Dopo aver parlato delle canzoni preferite di Stefano D’Orazio – «Io amavo moltissimo “La donna del mio amico”, “Parsifal” ma di Stefano ovviamente “25 primavere”, che scrisse per i suoi genitori» – Tiziana Giardoni è tornata sul mancato omaggio a Sanremo: «Ci sono rimasta molto male, però poi ci siamo chiariti, sono stati molto carini». Poi sul loro primo incontro: «Ci siamo conosciuti nel dicembre del 2007, mi ha conquistato con la sua simpatia e con la sua allegria. Lui rispetto agli altri veniva fuori, aveva il suo modo di raccontare le cose ed i suoi aneddoti che ti incantavano». Tiziana Giardoni ha poi aggiunto: «Parlare così tanto di Stefano è stato difficile ma allo stesso tempo mi aiuta molto: il ricordo di Stefano vorrei che fosse sempre vivo. In me resterà sempre vivo, ma desidero portare avanti i suoi progetti e portare avanti il suo ricordo, perché lo merita: era un grande uomo».

LEGGI ANCHE:

Roberto Benigni Leone d'oro alla carriera a Venezia 78/ "Il cuore è colmo di gioia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA