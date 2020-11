Tiziana Giardoni, struggente ricordo di Stefano D’Orazio/ “Amore mio grande…”

Tiziana Giardoni ricorda il marito Stefano D’Orazio con una foto pubblicata su Instagram ricorda il marito Stefano D’Orazio, morto lo scorso 6 novembre a cui non ha potuto dire addio. Tiziana è stata il grande amore di Stefano D’Orazio, la donna che aveva scelto di sposare nel giorno del suo compleanno e che gli è rimasta accanto fino a quando ha potuto. “Non riesco a cancellare quella notte in cui ho visto Stefano per l’ultima volta: aveva la febbre a 39 e mezzo, se ne è andato con il 118 guardandomi con lo sguardo impaurito e perso”, ha raccontato Tiziana Giardoni in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha ricordato gli ultimi momenti in cui ha potuto tenere la mano al marito Stefano.

TIZIANA GIARDONI RICORDA IL MARITO STEFANO D’ORAZIO

Con una foto pubblicata su Instagram in cui erano felici e sorridenti, Tiziana Giardoni ricorda così il marito Stefano D’Orazio di cui sente la mancanza e la cui morte fa ancora più male per non avergli potuto regalare un’ultima carezza di conforto. “Amore mio grande”, scrive Tiziana nella didascalia che accompagna la foto non aggiungendo altro e lasciando parlare gli occhi dai quali traspariva tutto l’amore che provavano l’una per l’altro e viceversa. In un post precedente, sotto la foto del matrimonio, aveva scritto: “Sarò forte così come avresti voluto, mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi. Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso. Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli. Ma dammi del tempo amore mio grande, non riesco a sopportare la tua assenza. Non ce la faccio, sento tanto dolore e ho il cuore a pezzi”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA