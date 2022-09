Tiziana Morandi, fidanzato della Mantide della Brianza/ “Non l’abbandono, la sposo!”

Uomini sedati per essere derubati: questo sarebbe il modus operandi della “Mantide della Brianza“, così come viene chiamata Tiziana Morandi. La donna è accusata di aver raggirato almeno 9 uomini tra 27 e 83 anni con la truffa del sonnifero. Diverse le tecniche: dai massaggi alle raccolte fondi per beneficenza. A La Vita in Diretta è intervenuta una delle vittime che ha denunciato la donna. «L’ho conosciuta sui social. Io avevo bisogno di fare delle terapie al braccio per una tendinosi, lei si è offerta di aiutarmi, spacciandosi per medico pediatrico. Voleva aiutarmi perché stava raccogliendo dei soldi per l’operazione di una bambina. Quindi, con 50 euro mi avrebbe fatto un massaggio al braccio e lei avrebbe aiutato la bambina».

Appena arrivato a casa di Tiziana Morandi, il 21 dicembre, la donna le avrebbe offerto una bibita, ma l’uomo avrebbe rifiutato. Invece il giorno dopo, quando è tornato per un’altra seduta, ha accettato, ma non è successo nulla. Invece la sera del 24 ha bevuto una bibita: «Lei ha insistito affinché restassi a dormire da lei. Da qui i ricordi cominciano ad essere annebbiato».

IL FIDANZATO DI TIZIANA MORANDI “LA SPOSO IN CARCERE”

L’uomo che sostiene di essere una vittima di Tiziana Morandi racconta a La Vita in Diretta che tornando a casa un’automobilista lo ha affiancato per avvertirlo, visto che aveva urtato a destra e sinistra. «Potevo farmi veramente male o fare male a qualcuno, è gravissimo che mi abbia lasciato andare via pur sapendo di avermi drogato. Lei aspettava che mi addormentassi. Io non sono stato derubato, ma potevo essere derubato della mia vita». Ora Tiziana Morandi si trova in carcere: dopo l’arresto aveva manifestato sintomi di malessere per i quali è stata ricoverata in ospedale, ma ora è tornata in cella. Il programma di Rai 1 intanto è riuscito a interpellare il fidanzato: «Lei è una persona molto cattolica, innamorata di me e dei miei cani. Sono rimasto scioccato dalle cose che ho letto, vengo infangato ogni giorno, mi dicono che sono complice, ma non ne so nulla e mi meraviglio di una cosa del genere». D’altra parte, promette di restarle al suo fianco: «È l’amore della mia vita, la sposo in carcere».

