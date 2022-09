Tiziana Morandi, vicina: “Non può aver fatto tutto da sola”/ “Qualcuno l’ha aiutata”

Il programma di Rai Uno, Vita in Diretta, talk show condotto da Alberto Matano che ha riaperto i battenti questa settimana, si è occupato nella giornata di ieri di uno dei casi di cronaca dell’estate, ovvero, quello con protagonista Tiziana Morandi, già ribattezzata la Mantide della Brianza. La donna avrebbe attirato nella sua abitazione, il condizionale resta sempre d’obbligo, alcune persone, soprattutto anziani, per poi stordirli con dei farmaci, e quindi approfittare del loro stato fisico per sottrarre loro soldi e gioielli. Un modus operandi che secondo una vicina di casa intervistata da La Vita in Diretta, ma non inquadrata in volto, pare andasse avanti da diverso tempo. La testimone ha infatti spiegato alle telecamere del programma di Rai Uno: “Tutto era al fine di attirare come l’orso con il miele. Lei si metteva sui social network e postava “Chi viene oggi a farsi un massaggio?”.

“Ma non è una massaggiatrice – ha continuato – era prostituzione – parole quest’ultime da cui la nostra redazione di dissocia completamente – e poi si è raffinata con questo sistema di rubare in casa, soldi, oro, le studiava tutte”. Quindi ha proseguito: “Lei aveva un uomo, appena usciva ne entrava un altro, e così da 14 anni ad oggi, ultimamente anziani, ci chiedevamo come mai questi anziani che venivano giù barcollanti e uno è caduto, ha pestato la testa contro la ringhiera, è caduto lui e la valigia. Qualcuno ha anche dormito qua e il giorno dopo si è svegliato a casa sua”.

TIZIANA MORANDI E IL SOSPETTO DI UN COMPLICE: LE PAROLE DELLA VICINA DI CASA

Secondo la vicina di casa di Tiziana Morandi, c’è il sospetto che la presunta truffatrice abbia agito non da sola ma con un complice, un sospetto già sollevato da altre persone nelle ultime settimane: “Ditemi voi – ha aggiunto la vicina a La Vita in Diretta – se lei ha potuto fare tutto da solo portando quest’uomo a casa sua, come fa una donna a fare tutto da sola? Uno addirittura si è fermato sulle poltrone qui fuori, è stato lì un paio d’ore perchè non si riprendeva”. Quindi la vicina ha concluso: “Questo è un piano suo, se l’era studiato bene, ma sicuramente aiutato da qualcuno”.

