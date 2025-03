Tiziana Panella, celebre giornalista di La7 è anche la compagna di Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore. Poco tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, i due hanno raccontato alcuni dettagli della loro vita privata svelando anche il retroscena sulle nozze e sulla proposta di matrimonio, che è avvenuta in un luogo decisamente particolare. Infatti, Parsi le ha chiesto di sposarla mentre si trovava su un letto d’ospedale, dopo aver scoperto di dover affrontare un’operazione salvavita per la dissezione aortica.

“Eh, se la vita ti dà limoni, fai la limonata…“, aveva risposto la compagna di Vittorio Emanuele Parsi Tiziana Panella ai microfoni del Corriere della Sera, quando il giornalista le aveva fatto notare la circostanza speciale con cui le era stata fatta la proposta. Come possiamo immaginare, da quel terribile momento la loro vita e la loro relazione di coppia è cambiata totalmente tanto da aver scritto anche un piccolo memoir dal titolo “La vita due volte. Storia di come siamo rinati, insieme“. A commuovere il pubblico è stato certamente il racconto di Tiziana Panella, che ha svelato di essersi sentita inadeguata nell’affrontare la malattia del compagno.

Tiziana Panella su Vittorio Emanuele Parsi: “Lui mi fa sempre scherzi, quella volta non gli avevo creduto”

“Ho pensato che forse raccontare come abbiamo attraversato quei mesi poteva essere utile ad altri, fosse pure una persona sola“. Così aveva detto Tiziana Panella al Corriere della Sera, dopo aver affrontato con coraggio la difficile patologia aortica di Vittorio Emanuele Parsi. Lui stesso ricorda molto bene quei difficili momenti in cui si trovava a Cortina, a parlare durante una conferenza. In quel momento lo ha colpito un fortissimo dolore al petto ma ha stretto i denti ed è andato avanti: “Ho resistito, perché ho una soglia del dolore molto elevata“, dice, spiegando che quel giorno non è riuscito a completare gli autografi del suo libro.

Tiziana Panella ha sempre parlato di Vittorio Emanuele Parsi come di un “matto totale“, un uomo che fa tantissimi scherzi. Anche quella volta, durante il trasporto in ospedale non riusciva a crederci. A chiamarla era stato un amico del professore che la avvisava che si trovava in ospedale. “Due ore dopo, finalmente, mi richiama Vittorio e mi dice che sta succedendo qualcosa di grave“, spiega, “e che il giorno dopo non saremmo riusciti a partire per le Maldive“.