Conduttrice di spicco e giornalista più che stimata, Tiziana Panella è tra i volti più seguiti della televisione italiana nel merito di programmi di approfondimento e attualità e, di recente, è balzata al centro dell’attenzione a causa della malattia del marito: Vittorio Emanuele Parsi. Un malore improvviso, la paura di perdersi per sempre; poi la grande gioia dell’operazione riuscita e del risveglio dal coma. Il tutto dopo quell’attimo in cui sua moglie, Tiziana Panella, pensava si trattasse dell’ennesimo scherzo.

Tiziana Panella, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, è partita proprio dallo spirito goliardico di suo marito Vittorio Emanuele Parsi per raccontare quei giorni tremendi di apprensione e paura a causa della malattia improvvisa. “… Ha questo modo di essere per cui fa degli scherzi completamente stupidi; poco prima dell’evento mi chiamò poco prima della messa in onda, ero in camerino. ‘Sono in pronto soccorso, credo il cuore’…”. La conduttrice ha poi spiegato: “Quindi, quando mi chiama questo suo amico gentilissimo che la prende alla lontana pensai subito ad uno scherzo: ‘Guarda, dì a Vittorio che non ci casco’, e così attaccai pensando che fosse uno scherzo. Ho capito che non era così quando per diverse ore non mi ha più risposto…”.

Tiziana Panella a Domenica In: “Quando mio marito Vittorio si è svegliato dal coma…”

Tiziana Panella, sempre a Domenica In, ha raccontato poi i momenti più difficili; dalla chiamata del medico che la mette al corrente delle condizioni del marito Vittorio Emanuele Parsi all’ultima telefonata prima dell’intervento. “Mi chiamò il dottore dicendo che la situazione era grave, che sarebbe morto se non si fosse operato e che comunque era un intervento particolarmente rischioso. Ci siamo salutati, anzi, ci siamo rassicurati… Sono quei momenti che ti portano in uno spazio nuovo in cui il tempo ha una dimensione diversa, scorre velocissimo, e sei completamente persone e nudo; pensi solo a concentrarti e io pensavo solo a fare in modo che lui tornasse da me”.

Particolare il racconto sul sogno premonitore di Tiziana Panella; la giornalista ha raccontato a Domenica In di questa circostanza in un locale in Grecia all’insegna della movida dove appunto – nel sogno – si trovava suo marito Vittorio Emanuele Parsi. “Dico a mia figlia: ‘Andiamoci a riprendere l’imbecille’. Lui era con questa donna bellissima e me lo porto su per le scale e gli do tante di quelle botte, piangevo disperata quando mi sono svegliata… Il 1 gennaio sono arrivata in ospedale e lui si è svegliato per la prima volta”.