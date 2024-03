Tiziana Riccardi e Angelo, Uomini e Donne/ “Siamo incompatibili, abbiamo chiuso”. Tina sospettosa

Uomini e Donne: ultimo confronto tra Tiziana e Angelo

La puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2024 si apre con una richiesta di Tina Cipollari alla padrona di casa. “Maria, non so come volevi iniziare la puntata, ma vorrei sapere come è andata la serata di Tiziana perché sono andata a dormire e mi sono svegliata con un pensiero fisso”, spiega Tina Cipollari. Maria De Filippi decide così di iniziare la puntata di Uomini e Donne del 25 marzo proprio con Tiziana e Angelo. La dama si accomoda al centro dello studio e non nasconde il proprio malcontento per le parole di Tina.

“Siamo andati a cena, abbiamo analizzato il nostro rapporto e abbiamo capito di avere due caratteri opposti e di non avere punti in comune“, spiega il cavaliere. “Non mi sembrava che tu pensassi questo. Pensavo che tu fossi più avanti“, commenta Gianni Sperti mentre Tina chiede di sapere le differenze caratteriali. “Non lo vedo accanto a me al di fuori. Io sono più esuberante di lui”, spiega la dama.

Angelo e Tiziana chiudono a Uomini e Donne

Maria De Filippi, di fronte alle domande di Tina, annuncia senza giri di parole che Angelo e Tiziana hanno deciso di chiudere. La padrona di casa, così, concede la parola a Cristina Tenuta convinta che sia stata Tiziana a prendere la decisione e che Angelo l’abbia semplicemente accettata. “Il tuo percorso sia abbastanza inconcludente. Sei l’ultima che può parlare“, sbotta la dama. “La decisione te l’ha fatta prendere lei perché se una ti dice che siete incompatibili, che lei è esuberante e tu no, è ovvio che arrivi a tale conclusione”, commenta Tina.

“Ieri sera si sono messi d’accordo su come chiudere la storia. Ieri, Angelo non diceva queste cose ed oggi dice le stesse cose che dice Tiziana”, aggiunge ancora Gianni Sperti. “Le differenze caratteriali diventano un problema se po0rtano a discussioni, ma non mi sembra che sia questo il caso. Avete discusso per trovare il modo di chiudere“, dice invece Barbara De Santi. “Nascondi qualcosa anche se non ho ancora capito cosa”, dice ancora Tina. Di fronte alle varie opinioni, Maria De Filippi chiude l’argomento.











