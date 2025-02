Tiziana Riccardi svela le motivazioni del suo addio a Uomini e Donne e lancia stoccate a Tina e Gianni

Tiziana Riccardi è stata una delle dame più discusse del trono Over di Uomini e Donne degli ultimi anni, ma da alcuni mesi è ormai assente in studio. Il motivo lo ha rivelato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Fralof: “Quando è stato il momento in cui riprendevano le registrazioni mio figlio ha avuto dei problemi quindi ho preferito di star dietro ad altre situazioni.” ha ammesso l’ex dama, spiegando di essere stata motivata anche da problematica di carattere lavorativo ed economico.

D’altronde, a Uomini e Donne Tiziana ha dovuto spesso fare i conti con gli attacchi di Tina Cipollari e Gianni Sperti: “Inizialmente mi hanno accolto come la Madonna poi hanno cambiato idea. Io ce la mettevo tutta, sono uscita con 22 persone ma se non scatta quella cosa è inutile”, ha ammesso l’ex dama, lanciando poi una stoccata molto più pungente a Tina, parlando anche del suo trono: “Ora si propone come la donna che vuole quello con i soldi e anche parecchi. Mi ha sempre detto che ero io quella che cercava l’uomo con i soldi quando io non l’ho mai fatto. Per me conta la sincerità.”

Tiziana ha avuto una relazione con uno dei cavalieri del Trono Over

Tiziana Riccardi non esclude un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, anche se ora la sua priorità è la famiglia. D’altronde, ad oggi l’ex dama del trono Over è single, anche se, nel corso dell’intervista, ha rivelato di aver avuto una frequentazione con uno dei cavalieri del parterre, senza però fare il suo nome. “[…] lui uscì dal programma dopo una discussione quindi terminata la trasmissione ci siamo frequentati fuori e abbiamo iniziato una storia ma è finita a dicembre”, ha raccontato sul finale.