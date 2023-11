Tiziana Riccardi sfila in intimo a Uomini e Donne/ Tina chiede il segreto, lei: “Faccio le pulizie…”

Tiziana Riccardi seduce a Uomini e Donne con la sfilata in intimo

Tiziana Riccardi non vince la sfilata di Uomini e donne, ma stupisce tutti sfoggiando un fisico mozzafiato nel corso della puntata del 16 novembre. Il tema della sfilata era la seduzione e Tiziana sceglie di presentarsi in passerella con un competo intimo, una vestaglia e dei collant. Il colore predominante è il nero e la scelta premia Tiziana che, nonostante i tacchi, sfila con assoluta disinvoltura strappando gli appalusi non solo del parterre maschile, ma anche di quello femminile, di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. I due opinionisti, in particolare, si complimentano con Tiziano sottolineando la sua eleganza e raffinatezza nello sfilare in intimo.

Di fronte, poi, a qualche voto basso del parterre maschile, Gianni e Tina invitano Tiziano a sfilare nuovamente togliendo anche la sfilata. Di fronte alla bellezza della dama del trono over, Tina Cipollari chiede il suo segreto.

Il segreto della bellezza di Tiziana Riccardi

Una bellezza che non passa inosservata quella di Tiziana Riccardi al punto che Tina Cipollari non solo si complimenta con lei ma fa notare a tutti il fisico mozzafiato della dama. “Qual è il tuo segreto?”, chiede poi la bionda opinionista. “Faccio le pulizie scendendo e salendo le scale”, spiega Tiziana. “Anch’io faccio le pulizie a casa, spolvero, faccio il bucato, ma non ho quel fisico“, risponde Tina. Curiosa di scoprire se Tiziana abbia davvero un segreto per mantenersi così in forma, la Cipollari chiede alla dama se segua una dieta particolare.

Per risponderle, Tiziana interpella Mario, un cavaliere che sta conoscendo il quale svela che la dama mangia tantissimo. “Allora è un dono di natura”, sentenzia Tina. “Non sono stata molto fortunata nella vita e lo sono stata in questo“, conclude la Riccardi lasciando poi la passerella.











