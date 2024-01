Tiziana Rivale accende la polemica a Domenica In contro Sanremo 2024/ “Non ci vado perché non sono un numero”

Domenica In, Tiziana Rivale in aperta polemica con il Festival di Sanremo: “Per me basta così”

Nel 1983, giovanissima, ha trionfato al Festival di Sanremo eppure Tiziana Rivale non ha nessuna intenzione di ritornare come concorrente nella kermesse canora più importante del nostro Paese. Nella puntata di oggi di Domenica In, infatti, è intervenuta insieme ad altri ospiti per ricordare i Festival degli anni passati peccato però che la cantante, non avendo un bel ricordo di Sanremo, ha confessato di non avere nessuna intenzione di ritornarci.

Nel dettaglio, infatti, Tiziana Rivale ospite a Domenica In nella puntata odierna ha acceso la polemica: “Mai più tornata a Sanremo? No per me basta così, le gare non le faccio più, per cui ho vinto quell’esperienza, è stata bella, ma non gareggio più perché non mi sento un numero. Bisogna andare come ospiti, come carrellata ma per me è no.” Mara Venier a questo punto ha sottolineato come in realtà lei sia stata fortunata ad aver vinto alla sua prima partecipazione ma la cantante è rimasta ferma nella sua idea.

Tiziana Rivale si sfoga a Domenica In: “Per la vittoria a Sanremo i miei colleghi mi hanno odiata”

È un fiume in piena Tiziana Rivale a Domenica In contro il Festival di Sanremo 2024 ed i precedenti: “Quell’anno lì c’erano i più grandi artisti e non c’erano le categorie e quindi vincendo io, appena arrivata ho dato un po’ lo scompiglio e da lì Ravera decise di fare le categorie Big e Nuove Proposte. Almeno sono servita a qualcosa.” E a proposito dei colleghi nel talk di Mara Venier ha poi aggiunto: “Li per li mi hanno un po’ odiato ma dopo abbiamo recuperato. Io venivo dalla gavetta rock. Poi ho deciso di non fare più gare e lasciare il posto agli altri.”

Infine, Tiziana Rivale da Mara Venier ha rivelato che, paradossalmente, ha più successo all’estero che in Patria dove, a suo dire, non è stata per nulla aiutata ma anzi penalizzata sotto molti punti di vista. Insomma la cantante, nonostante abbia trionfato a Sanremo, non ricorda con affetto e felicità quel momento e non parteciperebbe al Festival di Sanremo 2024 nemmeno. Chi erano i cantanti in gara al Festival di Sanremo 1983? Di nomi importanti ce n’erano molti da Toto Cutugno a Vasco Rossi, passando per Zucchero, Gianni Morandi, i Matia Bazar, Amedeo Minghi, Dori Ghezzi ed altri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA